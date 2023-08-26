З Днем авіації України 2023 — красиві привітання у прозі, віршах та листівках

Українській пілот сідає у літак. Колаж: 24 Канал

Традиційно в останню суботу літа Україна відзначає День авіації. Цьогоріч свято випало на 26 серпня. Ця особлива дати присвячена як цивільній, так і військовій авіації, яка захищає наші життя та свободу під час війни. Сьогодні заведено вітати всіх працівників авіаційної промисловості, а також студентів льотних шкіл і авіаучилищ.

Тож Новини.LIVE зібрали найкращі привітання у прозі, віршах та листівках.

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День авіації України — історія свята

Через кілька років після здобуття незалежності в Україні був заснований День авіації — 16 серпня 1993 року. Леонід Кравчук призначив свято на останню суботу серпня, тож дата свята плаваюча.

У 1996 році був виданий новий указ, який об'єднав дні військової та цивільної авіації. Тож цього дня вітають військових та цивільних пілотів, працівників авіатранспорту та індустрії.

Авіаційна історія України наповнена героїчними здобутками та самовідданою працею вчених, конструкторів, льотчиків і дослідників.

А під час повномасштабного вторгнення росії свято набуло особливого значення. Наша військова авіація довела, що може творити дива в небі та дали гідну відсіч окупантам.

Українські військові льотчики. Фото: aviatsiyahalychyny.com

З Днем авіації України 2023 — привітання у прозі

Щиро вітаю з Днем авіації України. Нехай помисли будуть такими чистими, як небо, успіх таким же швидким та невпинним, як зліт авіалайнера! Спільно ми відродимо сильну і незалежну повітряну державу!

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Шановні авіатори України! Прийміть найщиріші вітання з Днем авіації України! Бажаємо Вам святкового настрою, невичерпних сил і наснаги, особистого і родинного щастя, міцного здоров’я, успіхів та добробуту!

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У всіх, кому підвладні безкраї небесні простори, сьогодні свято — день авіації України. В цей чудовий теплий день вітаю і тебе. Нехай злети та посадки будуть легкі, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою та усмішок в свято і завжди!

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Щиро вітаю вас з професійним святом — Днем авіації. Ви — надзвичайно сміливі, талановиті та віддані своїй справі професіонали. Наполегливою працею, новаторством і творчим пошуком ви примножуєте славні традиції українських авіаторів!

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Сьогодні, у цей святковий день з щирого серця бажаємо вам чистого, безхмарного неба на роботі та домашнього тепла в родині!

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Не дарма літаки називають найбезпечнішим транспортом,

адже люди які ними керують — професіонали вищої категорії. І сьогодні хочеться привітати та побажати здоров’я, професійної наснаги, та добробуту як у небі, так і на землі. З Днем Авіації!

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Вітаю з Днем авіації України та щиро бажаю мирного неба і вільного повітряного простору. Нехай кожен політ проходить успішно, нехай кожен день несе в собі гарний настрій і удачу, нехай кожна мить буде щасливою, нехай серце завжди зберігає добру надію і любов до рідних.

Український льотчик у небі. Фото: google.com

Привітання З Днем авіації 2023 у віршах

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

З Днем Авіації!

***

Спокійно в небі завжди буде,

Бо аси наші на посту.

З Днем авіації вітаю,

Удачі вашому крилу!

***

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

З Днем Авіації!

***

Небо тихе і блакитне,

А для вас воно як рідне!

Манить неба висота,

І краса там неземна!

Хай ревуть собі мотори,

Піднімають в небо скоро,

За штурвал міцніш берися

І ніколи не журися!

***

Бурхливі овації і слова красиві

Звучать в День авіації України,

Льотчиків всіх сміливих,

Стюардес умілих,

Пілотів заводних,

Славить цей вірш!

Нехай легко даються перельоти вам,

Щоб в ясному небі літак літав,

Яскраво щоб сонечко шлях ваш висвітлювало,

Екіпаж радо ваш всюди зустрічали,

Спасибі, дорогі, за вашу працю нелегкий,

У вашу честь звучать радісні нотки!

***

Доблесні льотчики,

Браві пілоти,

Стюардеси милі —

Вам всім тільки злетів,

Ласкавого сонця,

Неба тільки чистого,

Вам вітру попутного,

І іскристого вина!

Свято авіації

Мами України,

Будьте, як і колись,

Непохитні!

***

Ти в небі відчуваєш себе вільно,

За родиною зверху бдиш.

Польоти робиш чудово,

Як птах зверху вниз на нас дивись.

Ти приймай сьогодні вітання.

День авіації — адже це свято твоє.

І нехай перешкодам всім на диво,

Удача буде назавжди з тобою!

***

Їх професіоналізм, сьогодні відмічається.

Святом авіації він називається.

Славим ми пілотів й стюардес,

за їх труди і великий стрес.

Бажаємо не знати горя,

щоб усміхалась завжди доля,

і кохання у душі в них цвіло.

***

З Днем авіації сьогодні

Я вас вітаю від душі,

Хай підкоряються простори,

Красиві будуть віражі.

Бажаю в небі перемог,

І вильотів чудесних!

Хай збережуть вас від тривог

Всі ангели небесні!

***

Українським авіаторам

Багато хочеться сказати!

Нехай на небі, ніжно-матовому,

Буде радісно літати!

Як кондори ви сміливі!

І як лебеді гордиві!

Привітання з Днем авіації України 2023 у красивих листівках

Привітання з Днем авіації України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем авіації України 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем авіації