День полиции Украины 2023 — оригинальные открытки, стихи, проза и СМС к празднику

В Украине отмечают День полиции: сильные и искренние поздравления защитникам
Сегодня, 4 июля, в Украине отмечается День Национальной полиции. В это непростое для страны время именно полицейские являются первым звеном в охране правопорядка, обеспечивают безопасность украинцев и противодействуют преступности.
Новини.LIVE предлагает подборку сильных и искренних поздравлений на День полиции в прозе, СМС, стихах и открытках. Не забудьте приветствовать своих родных, друзей и знакомых, имеющих отношение к этой деятельности.
День полиции Украины 2023 — сильные поздравления в прозе и коротких СМС
Дорогой наш правоохранитель! Твоими силами достигается сохранность людей нашей страны. Пусть трудовые будни будут спокойны, а в семье царит мир и любовь.
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Поздравляю с Днем полиции в Украине и от души хочу пожелать всегда иметь заряд бодрости и сил, постоянно оказываться в нужном месте и в нужное время, никогда не забредать в тупик дела, каждый раз доказывать свой профессионализм и отвагу, крепко беречь свое счастье и верить в свою удачу.
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Доблестного украинского полицейского спешим поздравить с профессиональным праздником и пожелать новых достижений в работе и продвижении по служебной лестнице.
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Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины и желаю уверенно шагать за звездой успеха и нрава, никогда не останавливаться на пути к победе в любом деле.
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Поздравляю с Днем Национальной Полиции Украины и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, мужества сердца, решительности и нрава. Желаю с каждым днем расти в своей карьере, всегда находить верный путь к победе, счастью и благополучию.
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Поздравляю с днем полиции в Украине! Желаю, чтобы служба была легкой, звезды на погонах умножались, а все бандиты были найдены и никому никогда не угрожала опасность!
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Поздравляю с Днем полиции на Украине. А пожелать хочу невероятных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, преуспевающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благополучия.
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В День полиции я поздравляю тебя и хочу расти профессионально, идти на повышение и быть умным как Шерлок Холмс!
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Тот, кто выбирает профессию полицейского, несомненно, хочет сделать наш мир лучше. Принести в жизнь своих родных и соседей безопасность и справедливо решать их проблемы! Поздравляем с Днем полиции Украины!
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Поздравляю с Днем национальной полиции Украины! Удачи, уверенности в работе, взвешенности, мужества, успехов во всех замыслах и начинаниях. Примите приветствие и похвалу за верную службу, а также пожелание простого, чистого человеческого счастья!
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С Днем полиции Украины! Желаю уверенно преодолевать какие-либо сомнения и страхи, обладать невероятной смекалкой и ловкостью, всегда находить то, что нужно, никогда не терять того, что важно. И пусть карьерная лестница ведет только к успеху и звездам славы!
Искренние поздравления с Днем Национальной полиции в стихах на украинском языке
Щоб зарплата — як в магната,
Щоб любові — повна хата,
Щоби в праці — як по нотах,
Щастя, щоб — як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
Вітаю з Днем поліції!
***
Вся країна вас вітає
І на вас дітей рівняє.
Тож нехай у кожну мить
Янгол тіло боронить.
Від хвороб, застуд незваних,
Від ворожих куль нежданих,
Від лихих, нещирих друзів
І начальника не в дусі.
Свято тих, хто в Україні
Спокій зберігає нині.
С Днем поліції вітаю,
Щастя і добра бажаю!
***
Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.
***
Нехай на плечі всядуться погони —
Відверто побажаю я тобі.
І з ворогом не буде перегонів,
Щоб службу свою впевнено нести,
Щоб небезпеки не було і духу,
Нових було багато перемог,
Щоби удача простягала руку,
Вітаєм, хлопці, бережи вас Бог!
***
У цей святковий для вас день,
Прийміть від нас гору пісень,
І побажань прийміть не мало,
Щоб жили ви завжди всі вдало.
Щоб злочинців стало менше,
Ловить бандитів стало легше,
Крадіжок в світі, щоб не стало,
Жорстоких вбивств, щоб було мало!
З днем поліції вітаєм,
Любові й щастя вам бажаєм.
Хай квітне в серці доброта,
Та обминає вас журба!
***
З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
Побажаю вам удачі
Я в нелегкій, ратній справі,
Щоб злочинці, бандити
Голови піднять не сміли.
Я бажаю, щоб кожен
Поважав і шанував закони,
А вам, нашим поліцейським,
Зорепаду на погони.
***
З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
День полиции Украины 4 июля — поздравление в оригинальных открытках
Видеопоздравления с Днем полиции Украины 4 июля
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