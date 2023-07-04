Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Украине отмечают День полиции: сильные и искренние поздравления защитникам arrow

В Украине отмечают День полиции: сильные и искренние поздравления защитникам

4 июля 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День полиции Украины 2023 — оригинальные открытки, стихи, проза и СМС к празднику
Украинские патрульные полицейские из Кропивницкого. Фото: mvs.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 4 июля, в Украине отмечается День Национальной полиции. В это непростое для страны время именно полицейские являются первым звеном в охране правопорядка, обеспечивают безопасность украинцев и противодействуют преступности.

Новини.LIVE предлагает подборку сильных и искренних поздравлений на День полиции в прозе, СМС, стихах и открытках. Не забудьте приветствовать своих родных, друзей и знакомых, имеющих отношение к этой деятельности.

Читайте также:

День полиции Украины 2023 — сильные поздравления в прозе и коротких СМС

Дорогой наш правоохранитель! Твоими силами достигается сохранность людей нашей страны. Пусть трудовые будни будут спокойны, а в семье царит мир и любовь.

***

Поздравляю с Днем полиции в Украине и от души хочу пожелать всегда иметь заряд бодрости и сил, постоянно оказываться в нужном месте и в нужное время, никогда не забредать в тупик дела, каждый раз доказывать свой профессионализм и отвагу, крепко беречь свое счастье и верить в свою удачу.

***

Доблестного украинского полицейского спешим поздравить с профессиональным праздником и пожелать новых достижений в работе и продвижении по служебной лестнице.

***

Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины и желаю уверенно шагать за звездой успеха и нрава, никогда не останавливаться на пути к победе в любом деле.

***

Поздравляю с Днем Национальной Полиции Украины и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, мужества сердца, решительности и нрава. Желаю с каждым днем расти в своей карьере, всегда находить верный путь к победе, счастью и благополучию.

***

Поздравляю с днем полиции в Украине! Желаю, чтобы служба была легкой, звезды на погонах умножались, а все бандиты были найдены и никому никогда не угрожала опасность!

***

Поздравляю с Днем полиции на Украине. А пожелать хочу невероятных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, преуспевающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благополучия.

***

В День полиции я поздравляю тебя и хочу расти профессионально, идти на повышение и быть умным как Шерлок Холмс!

***

Тот, кто выбирает профессию полицейского, несомненно, хочет сделать наш мир лучше. Принести в жизнь своих родных и соседей безопасность и справедливо решать их проблемы! Поздравляем с Днем полиции Украины!

***

Поздравляю с Днем национальной полиции Украины! Удачи, уверенности в работе, взвешенности, мужества, успехов во всех замыслах и начинаниях. Примите приветствие и похвалу за верную службу, а также пожелание простого, чистого человеческого счастья!

***

С Днем полиции Украины! Желаю уверенно преодолевать какие-либо сомнения и страхи, обладать невероятной смекалкой и ловкостью, всегда находить то, что нужно, никогда не терять того, что важно. И пусть карьерная лестница ведет только к успеху и звездам славы!

 

День полиции Украины 2023 — сильные поздравления в прозе и коротких СМС
Украинские военные. Фото: mvs.gov.ua

Искренние поздравления с Днем Национальной полиции в стихах на украинском языке

Щоб зарплата — як в магната,
Щоб любові — повна хата,
Щоби в праці — як по нотах,
Щастя, щоб — як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
Вітаю з Днем поліції!

***

Вся країна вас вітає
І на вас дітей рівняє.
Тож нехай у кожну мить
Янгол тіло боронить.
Від хвороб, застуд незваних,
Від ворожих куль нежданих,
Від лихих, нещирих друзів
І начальника не в дусі.
Свято тих, хто в Україні
Спокій зберігає нині.
С Днем поліції вітаю,
Щастя і добра бажаю!

***

Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.

***

Нехай на плечі всядуться погони — 
Відверто побажаю я тобі.
І з ворогом не буде перегонів,
Щоб службу свою впевнено нести,
Щоб небезпеки не було і духу,
Нових було багато перемог,
Щоби удача простягала руку,
Вітаєм, хлопці, бережи вас Бог!

***

У цей святковий для вас день,
Прийміть від нас гору пісень,
І побажань прийміть не мало,
Щоб жили ви завжди всі вдало.
Щоб злочинців стало менше,
Ловить бандитів стало легше,
Крадіжок в світі, щоб не стало,
Жорстоких вбивств, щоб було мало!
З днем поліції вітаєм,
Любові й щастя вам бажаєм.
Хай квітне в серці доброта,
Та обминає вас журба!

***

З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
Побажаю вам удачі
Я в нелегкій, ратній справі,
Щоб злочинці, бандити
Голови піднять не сміли.
Я бажаю, щоб кожен
Поважав і шанував закони,
А вам, нашим поліцейським,
Зорепаду на погони.

***

З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.

День полиции Украины 4 июля — поздравление в оригинальных открытках

Поздравление с Днем полиции Украины в открытках 2023
Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.
Открытки ко Дню полиции Украины
Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.
Оригинальные открытки ко Дню полиции Украины
Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.
Приветствие с профессиональным праздником - День Национальной полиции Украины
Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.
Как поздравить с Днем Национальной полиции Украины: красивые открытки
Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.
Искренние поздравления с Днем Национальной полиции
Поздравление с Днем полиции. Фото: ТСН.ua
День полиции Украины 4 июля — поздравление
Поздравление с Днем полиции. Фото: ТСН.ua
Поздравления с Днем полиции Украины – открытки.
Поздравление с Днем полиции. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua
День Нацполиции Украины 2023: открытки.
Поздравление с Днем полиции. Фото: google.com

Видеопоздравления с Днем полиции Украины 4 июля

 

Ранее Новини.LIVE рассказывал, какие важные события, даты и праздники в июле 2023 года отметим, а также сколько будет выходных и рабочих дней.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз