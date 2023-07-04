День полиции Украины 2023 — оригинальные открытки, стихи, проза и СМС к празднику

Украинские патрульные полицейские из Кропивницкого. Фото: mvs.gov.ua

Сегодня, 4 июля, в Украине отмечается День Национальной полиции. В это непростое для страны время именно полицейские являются первым звеном в охране правопорядка, обеспечивают безопасность украинцев и противодействуют преступности.

Новини.LIVE предлагает подборку сильных и искренних поздравлений на День полиции в прозе, СМС, стихах и открытках. Не забудьте приветствовать своих родных, друзей и знакомых, имеющих отношение к этой деятельности.

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Дорогой наш правоохранитель! Твоими силами достигается сохранность людей нашей страны. Пусть трудовые будни будут спокойны, а в семье царит мир и любовь.

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Поздравляю с Днем полиции в Украине и от души хочу пожелать всегда иметь заряд бодрости и сил, постоянно оказываться в нужном месте и в нужное время, никогда не забредать в тупик дела, каждый раз доказывать свой профессионализм и отвагу, крепко беречь свое счастье и верить в свою удачу.

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Доблестного украинского полицейского спешим поздравить с профессиональным праздником и пожелать новых достижений в работе и продвижении по служебной лестнице.

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Поздравляю с Днем Национальной полиции Украины и желаю уверенно шагать за звездой успеха и нрава, никогда не останавливаться на пути к победе в любом деле.

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Поздравляю с Днем Национальной Полиции Украины и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, мужества сердца, решительности и нрава. Желаю с каждым днем расти в своей карьере, всегда находить верный путь к победе, счастью и благополучию.

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Поздравляю с днем полиции в Украине! Желаю, чтобы служба была легкой, звезды на погонах умножались, а все бандиты были найдены и никому никогда не угрожала опасность!

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Поздравляю с Днем полиции на Украине. А пожелать хочу невероятных сил и отваги, терпения и бодрого здоровья, преуспевающей деятельности и удачной борьбы с преступниками и нарушителями, семейного счастья и благополучия.

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В День полиции я поздравляю тебя и хочу расти профессионально, идти на повышение и быть умным как Шерлок Холмс!

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Тот, кто выбирает профессию полицейского, несомненно, хочет сделать наш мир лучше. Принести в жизнь своих родных и соседей безопасность и справедливо решать их проблемы! Поздравляем с Днем полиции Украины!

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Поздравляю с Днем национальной полиции Украины! Удачи, уверенности в работе, взвешенности, мужества, успехов во всех замыслах и начинаниях. Примите приветствие и похвалу за верную службу, а также пожелание простого, чистого человеческого счастья!

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С Днем полиции Украины! Желаю уверенно преодолевать какие-либо сомнения и страхи, обладать невероятной смекалкой и ловкостью, всегда находить то, что нужно, никогда не терять того, что важно. И пусть карьерная лестница ведет только к успеху и звездам славы!

Украинские военные. Фото: mvs.gov.ua

Искренние поздравления с Днем Национальной полиции в стихах на украинском языке

Щоб зарплата — як в магната,

Щоб любові — повна хата,

Щоби в праці — як по нотах,

Щастя, щоб — як меду в сотах,

Щоб зручно в амуніції!

Вітаю з Днем поліції!

***

Вся країна вас вітає

І на вас дітей рівняє.

Тож нехай у кожну мить

Янгол тіло боронить.

Від хвороб, застуд незваних,

Від ворожих куль нежданих,

Від лихих, нещирих друзів

І начальника не в дусі.

Свято тих, хто в Україні

Спокій зберігає нині.

С Днем поліції вітаю,

Щастя і добра бажаю!

***

Вітаємо зі святом професійним,

Бажаємо вам щастя та добра.

Нехай друга плече буде надійним,

А ваша хата — сповнена тепла.

***

Нехай на плечі всядуться погони —

Відверто побажаю я тобі.

І з ворогом не буде перегонів,

Щоб службу свою впевнено нести,

Щоб небезпеки не було і духу,

Нових було багато перемог,

Щоби удача простягала руку,

Вітаєм, хлопці, бережи вас Бог!

***

У цей святковий для вас день,

Прийміть від нас гору пісень,

І побажань прийміть не мало,

Щоб жили ви завжди всі вдало.

Щоб злочинців стало менше,

Ловить бандитів стало легше,

Крадіжок в світі, щоб не стало,

Жорстоких вбивств, щоб було мало!

З днем поліції вітаєм,

Любові й щастя вам бажаєм.

Хай квітне в серці доброта,

Та обминає вас журба!

***

З Днем поліції вітаю

Поліцейських України,

Вам бажаю я відваги,

Честі, мужності та сили.

Побажаю вам удачі

Я в нелегкій, ратній справі,

Щоб злочинці, бандити

Голови піднять не сміли.

Я бажаю, щоб кожен

Поважав і шанував закони,

А вам, нашим поліцейським,

Зорепаду на погони.

***

З Днем поліції вітаю

Поліцейських України,

Вам бажаю я відваги,

Честі, мужності та сили.

День полиции Украины 4 июля — поздравление в оригинальных открытках

Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.

Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.

Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.

Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.

Поздравление с Днем полиции. Фото: Новости.

Поздравление с Днем полиции. Фото: ТСН.ua

Поздравление с Днем полиции. Фото: ТСН.ua

Поздравление с Днем полиции. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Поздравление с Днем полиции. Фото: google.com

Видеопоздравления с Днем полиции Украины 4 июля

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