День поліції України 2023 — оригінальні листівки, вірші, проза та СМС до свята

В Україні відзначають День поліції: сильні та щирі привітання захисникам
Сьогодні, 4 липня, в Україні відзначають День Національної поліції. У цей непростий для країни час саме поліціанти є першою ланкою в охороні правопорядку, забезпечують безпеку українців і протидіють злочинності.
Новини.LIVE пропонує добірку сильних та щирих привітань на День поліції у прозі, СМС, віршах та листівках. Не забудьте привітати своїх рідних, друзів та знайомих, які мають відношення до цієї діяльності.
День поліції України 2023 — сильні привітання у прозі та коротких СМС
Дорогий наш правоохоронцю! Твоїми силами досягається безпека громадян нашої країни. Нехай трудові будні будуть спокійними, а в сім'ї панує мир і любов.
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Вітаю з Днем поліції в Україні та від душі хочу побажати завжди мати заряд бадьорості й сил, постійно опинятися в потрібному місці та в потрібний час, ніколи не забрідати в глухий кут справи, кожен раз доводити свій професіоналізм і відвагу, міцно берегти своє щастя і вірити в свою удачу.
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Доблесного українського поліцейського поспішаємо привітати з професійним святом та побажати нових досягнень у роботі та просування службовими сходами.
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Вітаю з Днем Національної поліції України та бажаю впевнено крокувати за зіркою успіху та вдачі, ніколи не зупинятися на шляху до перемоги у будь-якій справі.
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Вітаю з Днем Національної Поліції України та бажаю міцного здоров’я, впевнених сил, мужності серця, рішучості та вдачі. Бажаю з кожним днем зростати у своїй кар’єрі, завжди знаходити вірний шлях до перемоги, щастя та добробуту.
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Вітаю з днем поліції в Україні! Бажаю, щоб служба була легкою, зірки на погонах помножувалися, а усі бандити були знайдені та нікому ніколи не погрожувала небезпека!
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Вітаю з Днем поліції в Україні. А побажати хочу неймовірних сил і відваги, терпіння і бадьорого здоров'я, процвітаючої діяльності та вдалої боротьби зі злочинцями й порушниками, сімейного щастя і добробуту.
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У День поліції я вітаю тебе і бажаю рости професійно, йти на підвищення і бути розумним як Шерлок Холмс!
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Той, хто обирає професію поліцейського, безсумнівно, хоче зробити наш світ кращим. Принести в життя своїх рідних і сусідів безпеку, а також справедливо розв'язувати їх проблеми! Вітаємо вас з Днем поліції України!
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Вітаю з Днем національної поліції України! Успіхів, впевненості у роботі, виваженості, мужності, успіхів у всіх задумах і починаннях. Тож прийміть вітання та похвалу за вірну службу, а також побажання простого, чистого людського щастя!
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З Днем поліції України! Бажаю впевнено долати будь-які сумніви та страхи, володіти неймовірною кмітливістю та спритністю, завжди знаходити те, що треба, ніколи не втрачати того, що важливе. І нехай кар’єрна драбина веде тільки до успіху та до зірок слави!
Щирі привітання з Днем Національної поліції у віршах українською мовою
Щоб зарплата — як в магната,
Щоб любові — повна хата,
Щоби в праці — як по нотах,
Щастя, щоб — як меду в сотах,
Щоб зручно в амуніції!
Вітаю з Днем поліції!
***
Вся країна вас вітає
І на вас дітей рівняє.
Тож нехай у кожну мить
Янгол тіло боронить.
Від хвороб, застуд незваних,
Від ворожих куль нежданих,
Від лихих, нещирих друзів
І начальника не в дусі.
Свято тих, хто в Україні
Спокій зберігає нині.
С Днем поліції вітаю,
Щастя і добра бажаю!
***
Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.
***
Нехай на плечі всядуться погони —
Відверто побажаю я тобі.
І з ворогом не буде перегонів,
Щоб службу свою впевнено нести,
Щоб небезпеки не було і духу,
Нових було багато перемог,
Щоби удача простягала руку,
Вітаєм, хлопці, бережи вас Бог!
***
У цей святковий для вас день,
Прийміть від нас гору пісень,
І побажань прийміть не мало,
Щоб жили ви завжди всі вдало.
Щоб злочинців стало менше,
Ловить бандитів стало легше,
Крадіжок в світі, щоб не стало,
Жорстоких вбивств, щоб було мало!
З днем поліції вітаєм,
Любові й щастя вам бажаєм.
Хай квітне в серці доброта,
Та обминає вас журба!
***
З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
Побажаю вам удачі
Я в нелегкій, ратній справі,
Щоб злочинці, бандити
Голови піднять не сміли.
Я бажаю, щоб кожен
Поважав і шанував закони,
А вам, нашим поліцейським,
Зорепаду на погони.
***
З Днем поліції вітаю
Поліцейських України,
Вам бажаю я відваги,
Честі, мужності та сили.
День поліції України 4 липня — привітання в оригінальних листівках
Відеопривітання з Днем поліції України 4 липня
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