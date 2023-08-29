В Украине требуют объяснений от Папы Франциска, говорившего о "великой России"

Выступление Папы Римского перед россиянами. Фото: Vatican news

25 августа Папа Римский Франциск во время телемоста с русской молодежью выразил восхищение "великой Россией" и призвал россиян не отрекаться от своего наследия. Такие имперские изречения вызвали шквал критики.

На обращение Папы Франциска отреагировали спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, Апостольская Нунциатура и предстоятель УГКЦ Блаженнейшего митрополит Святослав.

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"Никогда не забывайте о наследии. Вы — потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", — заявил во время выступления перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа Папа Франциск.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в сообщении указал на недопустимость одобрительных высказываний в сторону РФ.

"Именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матери России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел", — отметил Николенко.

К тому же он отметил то, что миссия Папы должна заключаться в другом.



"Очень досадно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", — подчеркнул спикер МИД.

Реакция УГКЦ на заявление Франциска

Украинская греко-католическая церкви с "болью и беспокойством" восприняла обращение к россиянам Папе Франциску.

"Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без всяких попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций России", — отметил митрополит Святослав.

В то же время митрополит отметил, что слова Папы Франциска могут быть восприняты как поддержка российских нарративов.

"Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности" — худший пример империализма и крайнего российского национализма", — подчеркнул предстоятель УГКЦ.

УГКЦ ожидает от Святого Престола объяснения противоречивых высказываний Папы. По словам митрополита Святослава, уже через несколько дней епископы УГКЦ соберутся на Синод в Риме и лично донесут до Франциска "сомнения и боль украинского народа".

Как Папское Представительство трактует слова Франциска

Папское Представительство в Украине заявило, что Франциск не призвал католическую молодежь России брать пример с императора Петра I и императрицы Екатерины II, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями и действиями. Это вроде бы интерпретация СМИ.

"Папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям. Напротив, он является решительным противником и критиком любой формы империализма или колониализма, во всех народах и ситуациях. Слова Римского Понтифика от 25 августа следует интерпретировать в этом же свете", — говорится в заявлении.

Напомним, Папа Римский осудил Европу за неимением "креатива" для прекращения войны в Украине.