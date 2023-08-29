В Україні вимагають пояснень від Папи Франциска, який говорив про "велику Росію"

Виступ Папи Римського перед росіянами. Фото: Vatican news

25 серпня Папа Римський Франциск під час телемосту з російською молоддю висловив захоплення "великою Росією" та закликав росіян не зрікатися своєї спадщини. Такі імперські вислови викликали шквал критики.

На звернення Папи Франциска відреагували речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, Апостольська Нунціатура та предстоятель УГКЦ Блаженнішого митрополит Святослав.

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"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", — заявив під час виступу перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня Папа Франциск.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у дописі вказав на недопустимість схвальних висловлювань у бік РФ.

"Саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл", — зазначив Ніколенко.

До того ж він відзначив те, що місія Папи мала б полягати у іншому.



"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", — підкреслив речник МЗС.

Реакція УГКЦ на заяву Франциска

Українська греко-католицька церкві з "болем і занепокоєнням" сприйняла звернення до росіян Папи Франциска.

"Ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій росії", — зазначив митрополит Святослав.

Водночас митрополит відзначив, що слова Папи Франциска можуть бути сприйняті як підтримка російських наративів.

"Слова про "велику росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності" — найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму", — наголосив предстоятель УГКЦ.

Наразі УГКЦ очікує від Святого Престолу пояснення суперечливих висловлювань Папи. За словами митрополита Святослава вже за кілька днів єпископи УГКЦ зберуться на Синод у Римі та особисто донесуть до Франциска "сумніви й біль українського народу".

Як Папське Представництво трактує слова Франциска

Папське Представництво в Україні заявило, що Франциск не закликав католицьку молодь росії брати приклад з імператора Петра I та імператриці Катерини II, відомих своїми імперіалістичними та експансіоністськими ідеями та діями. Це нібито інтерпретація ЗМІ.

"Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей. Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму чи колоніалізму, в усіх народів і ситуаціях. Слова Римського Понтифіка від 25 серпня слід інтерпретувати в цьому ж світлі", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, Папа Римський засудив Європу через брак "креативу" для припинення війни в Україні.