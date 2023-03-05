В Украине возникла опасность схождения лавин в нескольких областях: детали
На высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также в горах Львовской области прогнозируется умеренная (2 уровень) и низкая (1 уровень) снеголавинная опасность соответственно в воскресенье-понедельник, 5-6 марта.
Об этом сообщает Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.
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Схождение лавин
Местные власти просят горожан и туристов воздержаться от походов в горы в указанные дни. Вероятность схода лавин в этих областях остается довольно высокой, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и соблюдать все рекомендации экспертов.
Отметим, что уровень снеголавинной опасности может изменяться в зависимости от погодных условий, и местные жители и туристы должны следить за обновлениями предупреждений и советов от компетентных органов власти. В конечном итоге безопасность и здоровье граждан должны иметь высший приоритет в любой ситуации, особенно когда речь идет о пребывании в горной местности.
Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье нашли мертвыми двух мужчин, которые потерялись в районе горы Поп Иван.
Также в конце декабря в Мукачевском районе Закарпатской области турист сорвался со скалы. Человек зацепился ногой за дерево. Его удалось спасти.