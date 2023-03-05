В Україні виникла небезпека сходження лавин у кількох областях: деталі
На високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, а також у горах Львівської області прогнозується помірна (2 рівень) та низька (1 рівень) сніголавинна небезпека відповідно у неділю-понеділок, 5-6 березня.
Про це повідомляє Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.
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Сходження лавин
Місцева влада просить городян та туристів утриматися від походів у гори у зазначені дні. Імовірність сходу лавин у цих областях залишається досить високою, тому необхідно дотримуватися запобіжних заходів і дотримуватися всіх рекомендацій експертів.
Зазначимо, що рівень сніголавинної небезпеки може змінюватись в залежності від погодних умов, і місцеві жителі та туристи повинні стежити за оновленнями попереджень та порад від компетентних органів влади. Зрештою, безпека та здоров'я громадян повинні мати найвищий пріоритет у будь-якій ситуації, особливо коли йдеться про перебування у гірській місцевості.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті знайшли мертвими двох чоловіків, які загубилися в районі гори Піп Іван.
Також наприкінці грудня у Мукачівському районі Закарпатської області турист зірвався зі скелі. Чоловік зачепився ногою за дерево. Його вдалося врятувати.