В Україні виникла небезпека сходження лавин у кількох областях: деталі

Сходження лавин

На високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, а також у горах Львівської області прогнозується помірна (2 рівень) та низька (1 рівень) сніголавинна небезпека відповідно у неділю-понеділок, 5-6 березня.

Про це повідомляє Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

Сходження лавин

Місцева влада просить городян та туристів утриматися від походів у гори у зазначені дні. Імовірність сходу лавин у цих областях залишається досить високою, тому необхідно дотримуватися запобіжних заходів і дотримуватися всіх рекомендацій експертів.

Зазначимо, що рівень сніголавинної небезпеки може змінюватись в залежності від погодних умов, і місцеві жителі та туристи повинні стежити за оновленнями попереджень та порад від компетентних органів влади. Зрештою, безпека та здоров'я громадян повинні мати найвищий пріоритет у будь-якій ситуації, особливо коли йдеться про перебування у гірській місцевості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті знайшли мертвими двох чоловіків, які загубилися в районі гори Піп Іван.

Також наприкінці грудня у Мукачівському районі Закарпатської області турист зірвався зі скелі. Чоловік зачепився ногою за дерево. Його вдалося врятувати.