В Украине внесли изменения в ПДД — что изменится

Автомобили едут по городу. Фото: Новини.LIVE

В Украине внесли изменения в Правила дорожного движения. Теперь буквы "У" (учебный) больше не будет, ее заменит буква "Н" (навчальний транспортний засіб).

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины.

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Смени в ПДД

Отмечается, что теперь в Правилах дорожного движения изменили термин "Учебное транспортное средство" на "Навчальний транспортний засіб". Соответственно, изменятся опознавательные знаки: вместо "У" будет "Н".

Согласно информации от Кабмина, часть пунктов этого постановления вступят в силу через шесть месяцев с даты публикации.

Другие изменения в ПДД

Кроме того, 20 октября Кабмин внес изменения в ПДД, чтобы приблизить законодательство Украины к законодательству Европейского Союза. Так, дневные ходовые огни должны быть включены постоянно, а не с 1 октября по 1 мая, как это было раньше.

Кроме того, запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см (по сравнению с предыдущими требованиями к росту ребенка — 145 см) в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства. .

Также есть перемены на автомагистралях. Теперь на автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками:

5.42.1,

5.42.2,

5.42.3,

5:43

6.15;

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