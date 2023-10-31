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В Україні внесли зміни до ПДР — що зміниться

31 жовтня 2023 12:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні внесли зміни до ПДР — що зміниться
Авто їдуть містом. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер літери "У" (учбовий) більше не буде, її замінить літера "Н" (навчальний транспортний засіб). 

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

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Зміни в ПДР 

Зазначається, що відтепер в Правилах дорожнього руху змінили термін "Учбовий транспортний засіб" на "Навчальний транспортний засіб". Відповідно, зміняться розпізнавальні знаки: замість "У" буде "Н". 

Згідно з інформацією від Кабміну, частина пунктів цієї постанови наберуть чинності через шість місяців з моменту дати публікації. 

Інші зміни в ПДР 

Окрім того, 20 жовтня Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу. Відтак денні ходові вогні мають бути ввімкнені постійно, а не з 1 жовтня по 1 травня, як це було раніше.

Окрім того, забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см (порівняно з попередніми вимогами до зросту дитини — 145 см) у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

Також є зміни на автомагістралях. Тепер на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками:

  • 5.42.1,
  • 5.42.2,
  • 5.42.3,
  • 5.43
  • 6.15;

Нагадаємо, раніше ми писали, чому після продажу авто українці отримують чужі штрафи та як цього позбутися. Також юристи пояснили, чи має поліція право штрафувати за неувімкнені вдень фари. 

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