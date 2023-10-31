В Україні внесли зміни до ПДР — що зміниться

Авто їдуть містом. Фото: Новини.LIVE

В Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер літери "У" (учбовий) більше не буде, її замінить літера "Н" (навчальний транспортний засіб).

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України.

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Зміни в ПДР

Зазначається, що відтепер в Правилах дорожнього руху змінили термін "Учбовий транспортний засіб" на "Навчальний транспортний засіб". Відповідно, зміняться розпізнавальні знаки: замість "У" буде "Н".

Згідно з інформацією від Кабміну, частина пунктів цієї постанови наберуть чинності через шість місяців з моменту дати публікації.

Інші зміни в ПДР

Окрім того, 20 жовтня Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу. Відтак денні ходові вогні мають бути ввімкнені постійно, а не з 1 жовтня по 1 травня, як це було раніше.

Окрім того, забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см (порівняно з попередніми вимогами до зросту дитини — 145 см) у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

Також є зміни на автомагістралях. Тепер на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками:

5.42.1,

5.42.2,

5.42.3,

5.43

6.15;

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