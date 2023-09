В Украине 16 сентября чтят память Георгия Гонгадзе и всех убитых журналистов: онлайн-трансляция акции

Акция памяти Георгия Гонгадзе. Фото: facebook.com/gongadzeprize

В субботу, 16 сентября, в Киеве проходит Акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов. Мероприятие приурочено к 23-й годовщине убийства украинского журналиста.

Прямую трансляцию акции можно посмотреть на Facebook-страницах Премии имени Георгия Гонгадзе, Украинского ПЭН, Центра прав человека ZMINA, Института массовой информации, издания "Украинская правда", Львовского медиафорума.

Подробности об акции

Участники акции, журналисты и правозащитники в рамках мероприятия вспоминают о вкладе Георгия Гонгадзе в борьбу против агрессивной внешней политики России, которая велась по отношению к соседям РФ на протяжении столетий.

Также участники акции вспоминают украинских и зарубежных журналистов, убитых российскими войсками с начала вторжения на территорию Украины. Также в рамках мероприятия обсуждают преступления и притеснения против гражданских журналистов, которые оккупационные российские власти совершают в оккупированном Крыму и других временно неподконтрольных Украине территориях.

Во время акции стартует фотовыставка The War Is Not Over Yet о преступлениях России против медиа и журналистов в Украине после 24 февраля 2022 года.

Премия имени Гонгадзе

Премия имени Георгия Гонгадзе — отличие и экосистема инициатив для независимых журналистов, основанная Украинским ПЭН в партнерстве с Киево-Могилянской Бизнес-Школой, Ассоциацией выпускников kmbs и изданием "Украинская правда". Премия вручается раз в год, 21 мая, в день рождения Гонгадзе.

Лауреатами Премии были Богдан Логвиненко (2023), Евгений Малолетка и Мстислав Чернов в тандеме (2022), Мирослава Барчук (2021), Павел Казарин (2020), Вахтанг Кипиани (2019).

Что известно об убийстве Георгия Гонгадзе

16 сентября 2000 стало известно об исчезновении журналиста и основателя интернет-издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе. А 2 ноября того же года его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу в Киевской области.

Убийство известного журналиста в 2000 году стало поводом для протестов против тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, которого общественность обвиняла в причастности к этому преступлению.

Георгий Гонгадзе с супругой Мирославой. Архивное фото: gongadze.reporters.media

Взбурил украинское общество также так называемый "кассетный скандал", когда были опубликованы аудиозаписи, на которых Кучма, Владимир Литвин и другие высокопоставленные чиновники якобы обсуждают необходимость заставить "умолкнуть" Гонгадзе из-за его публикаций о коррупции в высших эшелонах власти. В то же время, никому из них так и не были предъявлены обвинения касательно убийства Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-работников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

Также в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста.

Похоронили тело убитого журналиста 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Верховный суд в июле 2021 года утвердил пожизненный приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Жалобы на приговор подали сам Пукач, а также представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.

Слова главреда "Украинской правды" к годовщине убийства Гонгадзе

14 сентября этого года главная редактор УП Севгиль Мусаева получила немецко-норвежскую премию Free Media Awards в Гамбурге. В своей речи она рассказала об убийстве журналиста и значении правды в его жизни и во время полномасштабной войны в Украине.

Мусаева рассказала, что название "Украинская правда" журналист дал изданию для того, чтобы придать смысл старым значениям, потому что газета "Правда" была главным рупором советской пропаганды, а "Украинская правда" должна была ее победить.

В своем выступлении она также напомнила, что журналистика во время войны имеет особое значение.

"Война — тяжелое испытание для правды. Правду пытаются скрыть и в повседневной жизни, но во время войны сделать это еще легче. Любое нарушение и запрет можно объяснить особенностями военного времени и безопасностью. И задача журналистов в таких реалиях — уметь чувствовать и понимать, где такой запрет действительно представляет угрозу жизни гражданских или украинских военных, а где это может быть талантливой манипуляцией, чтобы скрыть нарушения и неудобные факты", — подчеркнула она.

Воспоминания о Георгии Гонгадзе

На сайте Премии имени Гонгадзе также разместили воспоминания друзей и коллег о погибшем журналисте.

Воспоминания о Георгии Гонгадзе. Фото: gongadze.reporters.media

Воспоминания о Георгии Гонгадзе. Фото: gongadze.reporters.media

Воспоминания о Георгии Гонгадзе. Фото: gongadze.reporters.media

Вдова Георгия Гонгадзе, известная украинская журналистка Мирослава Гонгадзе к годовщине его смерти обнародовала эпизод из проекта будущей книги о нем.

А издание "Украинская правда" обнародовало обширный материал, в котором восстанавливает события последних месяцев, дней и часов его жизни.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 57 журналистов. Десятки представителей СМИ находятся в плену.