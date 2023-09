В Україні 16 вересня вшановують пам’ять Георгія Ґонґадзе і всіх вбитих журналістів: онлайн-трансляція акції

Акція пам’яті Георгія Ґонґадзе. Фото: facebook.com/gongadzeprize

У суботу, 16 вересня, у Києві проводять Акцію пам’яті Георгія Ґонґадзе і всіх вбитих українських журналістів. Захід приурочений до 23-х роковин вбивства українського журналіста.

Пряму трансляцію акції можна переглянути на Facebook-сторінках Премії імені Георгія Ґонґадзе, Українського ПЕН, Центру прав людини ZMINA, Інституту масової інформації, видання "Українська правда", Львівського медіафоруму.

Подробиці про акцію

Учасники акції, журналісти й правозахисники в рамках заходу згадують про внесок Георгія Ґонґадзе у боротьбу проти агресивної зовнішньої політики Росії, яка велася щодо сусідів РФ протягом століть.

Також учасники акції згадують про українських та закордонних журналістів, вбитих російськими військами від початку вторгнення на територію України. Також в рамках заходу обговорюють злочини та утиски проти громадянських журналістів, які окупаційна російська влада вчиняє в окупованому Криму та на інших тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

Також під час акції стартує фотовиставка The War Is Not Over Yet про злочини Росії проти медіа та журналістів в Україні після 24 лютого 2022 року.

Премія імені Ґонґадзе

Премія імені Георгія Ґонґадзе — відзнака та екосистема ініціатив для незалежних журналістів, заснована Українським ПЕН у партнерстві з Києво-Могилянською Бізнес-Школою, Асоціацією випускників kmbs та виданням "Українська правда". Премія вручається раз на рік, 21 травня, в день народження Ґонґадзе.

Лауреатами Премії були Богдан Логвиненко (2023), Євген Малолєтка та Мстислав Чернов у тандемі (2022), Мирослава Барчук (2021), Павло Казарін (2020), Вахтанґ Кіпіані (2019).

Що відомо про вбивство Георгія Ґонґадзе

16 вересня 2000 року стало відомо про зникнення журналіста і засновника інтернет-видання "Українська правда" Георгія Ґонґадзе. А 2 листопада того самого року його обезголовлене тіло знайшли в Таращанському лісі на Київщині.

Вбивство відомого журналіста у 2000 році стало приводом для протестів проти тодішнього президента України Леоніда Кучми, якого громадськість звинувачувала у причетності до цього злочину.

Георгій Ґонґадзе з дружиною Мирославою. Архівне фото: gongadze.reporters.media

Збурив українське суспільство також так званий "касетний скандал", коли були опубліковані аудіозаписи, на яких Кучма, Володимир Литвин та інші високопоставлені чиновники нібито обговорюють необхідність змусити "замовкнути" Гонгадзе через його публікації про корупцію у вищих ешелонах влади. Водночас нікому з них так і не були висунуті звинувачення щодо вбивства Ґонґадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Ґонґадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України — Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Також у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста аж 22 березня 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановлені.

Верховний суд у липні 2021 року затвердив довічний вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, якого засудили за вбивство журналіста Георгія Ґонґадзе. Скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого, журналіста та активіста Олексія Подольського.

Слова головреда "Української правди" до роковин вбивства Ґонґадзе

14 вересня цього року головна редакторка УП Севгіль Мусаєва отримала німецько-норвезьку премію Free Media Awards в Гамбурзі. У своїй промові вона розповіла про вбивство журналіста та значення правди у його житті та під час повномасштабної війни в Україні.

Мусаєва розповіла, що назву "Українська правда" журналіст дав виданню для того, щоб надати сенсів старим значенням, бо газета "Правда" була головним рупором радянської пропаганди, а "Українська правда" мала її перемогти.

У своїй промові вона також нагадала, що журналістика під час війни має особливе значення.

"Війна — важке випробування для правди. Правду намагаються приховати і в повсякденному житті, але під час війни зробити це ще легше. Будь-яке порушення та заборону можна пояснити особливостями воєнного часу та безпекою. І завдання журналістів в таких реаліях — вміти відчувати та розуміти, де така заборона дійсно несе загрозу життю цивільних чи українських військових, а де це може бути талановитою маніпуляцією, щоб приховати порушення та незручні факти", — наголосила вона.

Спогади про Георгія Ґонґадзе

На сайті Премії імені Ґонґадзе також розмістили спогади друзів та колег про загиблого журналіста.

Спогади про Георгія Ґонґадзе. Фото: gongadze.reporters.media

Спогади про Георгія Ґонґадзе. Фото: gongadze.reporters.media

Спогади про Георгія Ґонґадзе. Фото: gongadze.reporters.media

Вдова Георгія Ґонґадзе, відома українська журналістка Мирослава Ґонґадзе до роковин його смерті оприлюднила епізод з проєкту майбутньої книги про нього.

А видання "Українська правда" оприлюднило великий матеріал, у якому відновлює події останніх місяців, днів і годин його життя.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 57 журналістів. Десятки представників ЗМІ перебувають у російському полоні.