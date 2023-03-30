В Украине зафиксировали рекордный всплеск угонов авто

В 2022 году резко возросла статистика автоугонов

Количество автоугонов в Украине в 2022 году выросло почти вдвое. За год было открыто 4 194 уголовных производства по незаконному завладению транспортным средством по ст. 289 УКУ.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Рост количества угонов автомобилей

Как отмечается в сообщении, такое количество уголовных производств за угон авто является наибольшим всплеском, начиная с 2017 года. До суда доходило только каждое пятое дело. В начале 2023 года количество краж авто даже меньше, чем до большого вторжения.

Начиная с 2017 года количество открытых производств по ст. 289 УКУ об угоне авто ежегодно уменьшалось — в среднем, на 25%. За последние 10 лет наименьшее количество производств было зарегистрировано в 2021 году — 2 894, в среднем это 240 дел в месяц.

Причины изменения статистики

В 2022 году среднемесячный показатель достиг 350 производств. Как отмечается в сообщении, такой стремительный рост средних показателей по отношению к 2021 году и статистике в целом связан со всплеском автоугонов весной 2022 года.

"Да, в марте-мае 2022 года зарегистрировано 1956 дел о краже авто. Это почти половина всех производств, зарегистрированных за год. Весной, в среднем, регистрировалось 650 производств в месяц. Летом средние показатели автоугонов упали — до 350 производств в месяц. Осенью сокращение продолжилось — до 240 производств в месяц, до уровня 2021 года. Уже в декабре было зарегистрировано наименьшее количество автоугонов за год — 100", — отмечается в публикации.

Какая ситуация в 2023 году

В то же время 2023 году количество производств о краже авто даже ниже показателей до большого вторжения. За первые два месяца 2023 года уже зарегистрировано 310 новых производств. Это на 20% меньше, чем за январь-февраль 2022 года.

Если в 2021 году в суд доходило каждое второе дело, то в 2022 году на судебное разбирательство попадало только каждое пятое производство об угоне авто.

Напомним, ранее сообщалось, что за время полномасштабного вторжения более 100 тысяч украинцев пошерли авто из-за "Дїї". Для этого не требуется никаких пластиковых свидетельств.

Также сообщалось, что депутаты Верховной Рады предлагают запретить эвакуацию транспортных средств инспекторами по парковке во время войны, которая во время полномасштабного вторжения только возросла. При этом часто такие задержания проходят даже без законных оснований.