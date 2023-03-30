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В Україні зафіксували рекордний сплеск викрадень авто

30 березня 2023 10:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У 2022 році різко зросла статистика автоугонів
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кількість автоугонів в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальні провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за ст. 289 ККУ. 

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

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Зростання кількості викрадень автомобілів

Як зазначається у повідомленні, така кількість кримінальних проваджень за викрадення авто є найбільшим сплеском, починаючи від 2017 року. До суду доходила лише кожна п'ята справа. Натомість на початку 2023-го кількість крадіжок авто навіть менша, аніж до великого вторгнення.

Починаючи від 2017 року, кількість відкритих проваджень за ст. 289 ККУ про викрадення авто щорічно зменшувалася — в середньому на 25%. За останні 10 років найменшу кількість проваджень було зареєстровано у 2021 році — 2 894, в середньому це 240 справ на місяць.

Статистика викрадення автомобілів

Причини зміни у статистиці

У 2022 році середньомісячний показник сягнув 350 проваджень. Як зазначається у повідомленні, таке стрімке зростання середніх показників відносно 2021 року та статистики загалом пов’язане із сплеском автоугонів навесні 2022 року.

"Так, у березні-травні 2022 зареєстровано 1956 справ про крадіжку авто. Це майже половина усіх проваджень, зареєстрованих за рік. Навесні, в середньому, реєструвалося 650 проваджень на місяць. Влітку середні показники автовикрадень впали — до 350 проваджень на місяць. Восени скорочення продовжилося — до 240 проваджень на місяць, до рівня 2021 року. Вже у грудні було зареєстровано найменшу кількість автоугонів за рік — 100", — наголошується у публікації. 

Статистика викрадення автомобілів 2022

Яка ситуація у 2023 році

Водночас 2023 році кількість проваджень про крадіжки авто є навіть нижчою за показники до великого вторгнення. За перші два місяці 2023 року вже зареєстровано 310 нових проваджень. Це на 20% менше, ніж за січень-лютий 2022 року.

Якщо у 2021 році до суду доходила кожна друга справа, то у 2022 році на судовий розгляд потрапляло лише кожне п’яте провадження про викрадення авто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч українців пошерили авто через "Дію". Для цього не потрібно жодних пластикових свідоцтв.

Також повідомлялося, що депутати Верховної Ради пропонують заборонити евакуацію транспортних засобів інспекторами з паркування під час війни, яка під час повномасштабного вторгнення тільки зросла. При цьому часто такі затримання відбуваються навіть без законних підстав.

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