В Украине заработает Единый реестр оружия: преимущества для населения
В Украине запускают Единый реестр оружия. После его появления оружие можно будет оформить онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Зачем нужен Единый реестр оружия
С 23 июня в Украине заработает Единый реестр оружия.
Этот реестр позволит автоматизировать процесс учета оружия и упростить предоставление разрешений.
Преимущества нововведения
В МВД подчеркнули, что с новым реестром граждане смогут гораздо быстрее и проще получать информацию о своем зарегистрированном оружии.
Кроме того, в процесс внедрения Единого реестра оружия будут созданы электронные кабинеты для пользователей.
Это означает, что услугу получения данных все желающие смогут получить, не посещая Нацполицию, а просто подав документы через "Единое окно гражданина".
Как подать документы
Министерство внутренних дел опубликовало алгоритм подачи документов для получения разрешения на оружие.
Для этого нужно сделать следующие шаги:
- зайти на портал "Единое окно гражданина" и авторизоваться;
- оформить заявку, прикрепив пакет необходимых документов;
- добавить сканкопии и заверить копии электронной подписью;
- собственно отправить заявку.
Напомним, что на период военного положения в Украине упростили порядок предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия и патронов к нему.