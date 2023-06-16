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В Украине заработает Единый реестр оружия: преимущества для населения

16 июня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украине заработает Единый реестр оружия: преимущества для населения
Охотник на охоте. Фото: Pexels
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Украине запускают Единый реестр оружия. После его появления оружие можно будет оформить онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Зачем нужен Единый реестр оружия

С 23 июня в Украине заработает Единый реестр оружия.

Этот реестр позволит автоматизировать процесс учета оружия и упростить предоставление разрешений.

Что изменит появление нового Единого реестра
Что изменит появление нового Единого реестра
Инфографика: МВД

Преимущества нововведения

В МВД подчеркнули, что с новым реестром граждане смогут гораздо быстрее и проще получать информацию о своем зарегистрированном оружии.

Кроме того, в процесс внедрения Единого реестра оружия будут созданы электронные кабинеты для пользователей.

Это означает, что услугу получения данных все желающие смогут получить, не посещая Нацполицию, а просто подав документы через "Единое окно гражданина".

Процесс получения цифровой услуги
Процесс получения цифровой услуги
Инфографика: МВД

Как подать документы

Министерство внутренних дел опубликовало алгоритм подачи документов для получения разрешения на оружие.

Для этого нужно сделать следующие шаги:

  • зайти на портал "Единое окно гражданина" и авторизоваться;
  • оформить заявку, прикрепив пакет необходимых документов;
  • добавить сканкопии и заверить копии электронной подписью;
  • собственно отправить заявку.
Порядок получения цифровых услуг после введения Единого реестра оружия
Порядок получения цифровых услуг после введения Единого реестра оружия
Инфографика: МВД

Напомним, что на период военного положения в Украине упростили порядок предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия и патронов к нему.

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