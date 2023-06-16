В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: переваги для населення
В Україні запускають Єдиний реєстр зброї. Після його появи дозвіл на зброю можна буде оформити онлайн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Навіщо потрібен Єдиний реєстр зброї
З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї.
Цей реєстр дозволить автоматизувати процес обліку зброї та спростити надання дозволів.
Переваги нововведення
У МВС наголосили, що з новим реєстром громадяни зможуть значно швидше і простіше отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю.
Крім того, в процесі запровадження Єдиного реєстру зброї будуть створені електронні кабінети для користувачів.
Це означає, що послугу з отримання даних усі охочі зможуть отримати, не відвідуючи Нацполіцію, а просто подавши документи через "Єдине вікно громадянина".
Як подати документи
Міністерство внутрішніх справ опублікувало алгоритм подання документів для отримання дозволу на зброю.
Для цього потрібно зробити наступні кроки:
- зайти на портал "Єдине вікно громадянина" і авторизуватися;
- оформити заявку, прикріпивши пакет необхідних документів;
- додати сканкопії і завірити копії електронним підписом;
- власне надіслати заявку.
Нагадаємо, що на період воєнного стану в Україні спростили порядок надання дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї.