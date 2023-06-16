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В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: переваги для населення

16 червня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Україні запрацює Єдиний реєстр зброї: переваги для населення
Мисливець на полюванні. Фото: Pexels
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Україні запускають Єдиний реєстр зброї. Після його появи дозвіл на зброю можна буде оформити онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Навіщо потрібен Єдиний реєстр зброї

З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї.

Цей реєстр дозволить автоматизувати процес обліку зброї та спростити надання дозволів.

Що змінить поява нового Єдиного реєстру
Що змінить поява нового Єдиного реєстру
Інфографіка: МВС

Переваги нововведення

У МВС наголосили, що з новим реєстром громадяни зможуть значно швидше і простіше отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Крім того, в процесі запровадження Єдиного реєстру зброї будуть створені електронні кабінети для користувачів.

Це означає, що послугу з отримання даних усі охочі зможуть отримати, не відвідуючи Нацполіцію, а просто подавши документи через "Єдине вікно громадянина".

Процес отримання цифрової послуги
Процес отримання цифрової послуги
Інфографіка: МВС

Як подати документи

Міністерство внутрішніх справ опублікувало алгоритм подання документів для отримання дозволу на зброю.

Для цього потрібно зробити наступні кроки:

  • зайти на портал "Єдине вікно громадянина" і авторизуватися;
  • оформити заявку, прикріпивши пакет необхідних документів;
  • додати сканкопії і завірити копії електронним підписом;
  • власне надіслати заявку.
Порядок отримання цифрових послуг після запровадження Єдиного реєстру зброї
Порядок отримання цифрових послуг після запровадження Єдиного реєстру зброї
Інфографіка: МВС

Нагадаємо, що на період воєнного стану в Україні спростили порядок надання дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї.

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