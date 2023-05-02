В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц

Работа над идентификацией пропавших без вести украинцев в братских могилах. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Со 2 мая в Украине функционирует Единый реестр пропавших без вести лиц. С его помощью чиновники планируют наладить более эффективную работу по розыску исчезнувших во время войны украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Что такое Единый реестр

Со 2 мая в Украине будет функционировать Единый реестр пропали без вести.

В реестр будут заноситься все важные данные украинцев — в частности, ФИО пропавшего лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы личности.

Также в реестре будут указываться решения суда о признании тех или иных исчезнувших лиц безвестно отсутствующими или даже умершими.

Комментарий власти

Единый реестр совместно разработали Министерство внутренних дел и офис Уполномоченного по пропавшим без вести.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что наличие такой централизованной информации о пропавших поможет наладить более эффективную работу по розыску.

"Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно скорее разыскать пропавших", — подчеркнул Котенко.

Напомним, на середину апреля в Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих.