Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц arrow

В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц

2 мая 2023 10:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести лиц
Работа над идентификацией пропавших без вести украинцев в братских могилах. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Со 2 мая в Украине функционирует Единый реестр пропавших без вести лиц. С его помощью чиновники планируют наладить более эффективную работу по розыску исчезнувших во время войны украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Читайте также:

Что такое Единый реестр

Со 2 мая в Украине будет функционировать Единый реестр пропали без вести.

В реестр будут заноситься все важные данные украинцев — в частности, ФИО пропавшего лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы личности.

Также в реестре будут указываться решения суда о признании тех или иных исчезнувших лиц безвестно отсутствующими или даже умершими.

Комментарий власти

Единый реестр совместно разработали Министерство внутренних дел и офис Уполномоченного по пропавшим без вести.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что наличие такой централизованной информации о пропавших поможет наладить более эффективную работу по розыску.

"Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно скорее разыскать пропавших", — подчеркнул Котенко.

Напомним, на середину апреля в Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас