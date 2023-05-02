В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб

Робота над ідентифікацією зниклих безвісти українців у братніх могилах. Фото: пресслужба Офісу Президента

З 2 травня в Україні функціонує Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. З його допомогою чиновники планують налагодити більш ефективну роботу з розшуку українців, які зникли під час війни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Що таке Єдиний реєстр

З 2 травня в Україні функціонуватиме Єдиний реєстр зникли безвісти осіб.

До реєстру заноситимуться усі важливі дані зниклих українців — зокрема, ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також в реєстрі вказуватимуться рішення суду про визнання тих чи інших зникли осіб безвісно відсутніми чи навіть померлими.

Коментар влади

Єдиний реєстр спільно розробили Міністерство внутрішніх справ та офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко заявив, що наявність такої централізованої інформації про зниклих допоможе налагодити ефективнішу роботу з розшуку.

"Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб", — наголосив Котенко.

Нагадаємо, на середину квітня в Україні вважаються зниклими безвісти більше ніж 7 тисяч військовослужбовців.