В Украине ввели экзамены для получения гражданства: что важно знать
Верховная Рада поддержала в целом введение как условия принятия в гражданство Украины сдачи экзаменов. Речь идет о трех экзаменах.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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За принятие решения проголосовал 281 народный депутат.
Так, согласно законопроекту №7606, нужно будет сдавать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.
Также, согласно документу, иностранцы или лица без гражданства, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых к украинскому гражданству представляет государственный интерес, или которые в установленном законодательством порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, лица, получившие вид на временное проживание, в течение двух лет с момента приобретения гражданства должны сдать соответствующие экзамены и подать документы об их сдаче.
Невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, на уровень владения государственным языком указанными категориями лиц является основанием для потери гражданства Украины.
Сдача экзаменов должна производиться в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта.