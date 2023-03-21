В Україні запровадили іспити для отримання громадянства: що важливо знати
Верховна Рада підтримала в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства України складання іспитів. Йдеться про три іспити.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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Подробиці
За ухвалення рішення проголосував 281 народний депутат.
Так, згідно з законопроєктом №7606, потрібно буде складати іспити з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.
Також, відповідно до документа, іноземці чи особи без громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до українського громадянства становить державний інтерес, або які в установленому законодавством порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, особи, які отримали посвідку на тимчасове проживання, упродовж двох років з моменту набуття громадянства мають скласти відповідні іспити та подати документи про їх складання.
Невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України.
Складання іспитів має здійснюватися в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.
Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що у них російські паспорти.