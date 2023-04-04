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В Украине запускают единую линию экстренных служб: по какому номеру звонить

4 апреля 2023 19:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украинские экстренные службы получат единую телефонную линию
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Кабинет министров Украины поручил Министерству внутренних дел внедрить и обеспечить функционирование и развитие системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что известно

По словам Мельничука, МВД должно ввести номер 112 и обеспечить его функционирование в системе экстренной помощи населению. МВД необходимо будет контролировать управление системой в режиме повседневного функционирования, осуществление обработки геномной информации человека и обеспечение функционирования электронного реестра геномной информации человека.

"Определены информационно-коммуникационная система 112 и электронный реестр геномной информации человека как функциональные подсистемы единой информационной системы МВД", — говорится в сообщении.

Как известно, номер 112 должен заменить экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104. Он обеспечит онлайн доступ к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации техническими средствами общественных мест и метаданных к ним.

Закон о едином номере экстренных служб

Напомним, 7 сентября 2022 года народные депутаты приняли законопроект, которым предлагается сделать номер "112" единственным для предоставления экстренной помощи гражданам.

Закон расширяет полномочия оперативно-диспетчерских служб, принимающих экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104; обязывает соответствующие органы и учреждения обеспечивать Службе 112 и оперативно-диспетчерским службам, принимающим экстренные коммуникации по номерам 101, 102, 103, 104, круглосуточный онлайн-доступ к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации (фотоснимки или видеозаписи) контроля общественных мест и метаданных к ним, сформированных указанными техническими средствами (приборами контроля) и прочее.

Напомним, ранее глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий сообщил, что в прифронтовых и временно оккупированных регионах россияне уничтожили 40% центров экстренной медицинской помощи. Это стало известно после того, как группа экспертов регионального бюро ВОЗ в Украине и Минздраве представила исследование доступности медицинских услуг на территории 10 областей Украины.

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