В Україні запускають єдину лінію екстрених служб: за яким номером дзвонити

Українські екстрені служби отримають єдину телефонну лінію

Кабінет міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ впровадити та забезпечити функціонування і розвиток системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що відомо

За словами Мельничука, МВС має впровадити номер 112 та забезпечити його функціонування в системі екстреної допомоги населенню. МВС необхідно буде контролювати управління системою в режимі повсякденного функціонування, здійснення обробки геномної інформації людини та забезпечення функціонування електронного реєстру геномної інформації людини.

"Визначено інформаційно-комунікаційну систему 112 та електронний реєстр геномної інформації людини як функціональні підсистеми єдиної інформаційної системи МВС", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, номер 112 має замінити екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104. Він забезпечить онлайн-доступ до відповідних фактичних даних із результатами фіксації технічними засобами громадських місць та метаданих до них.

Закон про єдиний номер екстрених служб

Нагадаємо, 7 вересня 2022 року народні депутати ухвалили законопроєкт, яким пропонується зробити номер "112" єдиним для надання екстреної допомоги громадянам.

Закон розширює повноваження оперативно-диспетчерських служб, що приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104; зобов'язує відповідні органи та установи забезпечувати Службі 112 та оперативно-диспетчерським службам, що приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104, цілодобовий онлайн-доступ до відповідних фактичних даних із результатами фіксації (фотознімки або відеозаписи) технічними засобами (приладами контролю) громадських місць та метаданих до них, сформованих зазначеними технічними засобами (приладами контролю) та інше.

Нагадаємо, раніше голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцтький повідомив, що у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах росіяни знищили 40% центрів екстреної медичної допомоги. Це стало відомо після того, як група експертів регіонального бюро ВООЗ в Україні та МОЗ презентувала дослідження доступності медичних послуг на території 10 областей України.