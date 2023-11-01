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В Украине запускают национальную программу для изучения английского языка

1 ноября 2023 17:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине запускают национальную программу для изучения английского языка
Глава Минцифры Михаил Федоров. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине представят национальную программу под названием Future Perfect. Его цель — стимулировать изучение английского языка среди украинцев, чтобы сделать его основным средством международного общения в стране.

Об этом сообщает Минцифры.

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Основная цель национальной программы

Глава правительства Денис Шмыгаль указал,  что новая инициатива направлена на создание глобальной и доступной программы для обучения английскому. 

Проект будет открыт для всех украинцев, не учитывая их финансовые возможности или географическое расположение. 

Шмыгаль также подчеркнул значимость индивидуального подхода и свободного доступа к образовательным материалам.

В свою очередь глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что что более половины украинского населения стремится улучшить свои языковые навыки. 

Future Perfect призван стать ключевым моментом в этой задаче, помогая украинцам общаться на международном уровне и обмениваться передовыми знаниями.

Что известно про проект Future Perfect

В рамках проекта Future Perfect будут представлены различные инструменты и услуги для изучения английского. Среди них стоит отметить платформы Empower и Promova. Promova предоставит украинцам эксклюзивный доступ к языковым курсам на трехлетний период, тогда как онлайн-ресурс Empower от Кембриджского университета будет доступен для педагогов и учащихся из Украины.

Проект приглашает к участию предприятия, общественные организации и другие инициативы, нацеленные на обучение английскому. Они могут внести свой вклад в программу, предоставив свои обучающие ресурсы для рассмотрения.

Напомним, что Министерство обороны совместно с Генштабом Вооруженных сил Украины усилят работу по освоению военнослужащими иностранных языков. Ожидается, что к 2026 году каждый украинский военный будет свободно владеть английским языком.

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