В Україні запускають національну програму для вивчення англійської мови

Глава Мінцифри Михайло Федоров. Фото: armyinform.com.ua

В Україні представлять національну програму під назвою Future Perfect. Його мета – стимулювати вивчення англійської мови серед українців, щоб зробити її основним засобом міжнародного спілкування в країні.

Про це повідомляє Мінцифри.

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Основна мета національної програми

Глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що нова ініціатива спрямована на створення глобальної та доступної програми для навчання.

Проєкт буде відкритий для всіх українців, не враховуючи їхні фінансові можливості чи географічне розташування.

Шмигаль також наголосив на важливості індивідуального підходу та вільного доступу до освітніх матеріалів.

Своєю чергою, голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що більша частина українського населення прагне покращити свої мовні навички.

Future Perfect має стати ключовим моментом у цьому завдання, допомагаючи українцям спілкуватися на міжнародному рівні та обмінюватися передовими знаннями.

Що відомо про проєкт Future Perfect

У рамках проєкту Future Perfect будуть представлені різні інструменти та послуги для вивчення англійської мови. Серед них варто відзначити платформи Empower та Promova. Promova надасть українцям ексклюзивний доступ до мовних курсів на трирічний період, тоді як онлайн-ресурс Empower від Кембриджського університету буде доступним для педагогів та учнів з України.

Проєкт запрошує до участі підприємства, громадські організації та інші ініціативи, які мають на меті навчання англійської. Вони можуть зробити свій внесок у програму, надавши свої навчальні ресурси для розгляду.

Нагадаємо, що Міністерство оборони спільно з Генштабом Збройних сил України посилять роботу щодо освоєння військовослужбовцями іноземних мов. Очікується, що до 2026 року кожен український військовий вільно володітиме англійською мовою.