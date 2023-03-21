Прогноз погоды в Украине 21 марта

В Украине задержится весеннее тепло: где возможны осадки
Сегодня, 21 марта, в Украине сохранится весеннее тепло, как на севере, так и в центре и Закарпатье, температура воздуха поднимется до +14. На западе и на севере Украины пройдет дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Где в Украине будет дождь
Сегодня, 21 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.
В течение суток небольшой дождь в западных регионах. Также днем будет дождь местами в северных и центральных областях.
На остальной территории Украины вторник пройдет без осадков.
Ветер и атмосферное давление
По данным Погоды УНИАН, в Украине 21 марта будет преобладать северо-западный ветер. Скорость ветра будет колебаться от 1,7 до 2,4 м/с.
Атмосферное давление в течение дня будет понижено, 744-745 миллиметров ртутного столбика.
Тепло от севера до Закарпатья
По всей территории Украины температура воздуха будет превышать десятиградусную отметку.
Холоднее всего будет в Луганской и Одесской областях. Там столбики термометров покажут от 9 до 11 тепла.
Самый теплый вторник ожидается как на севере (Черниговская область), так и в центре (Винницкая и Кировоградская области). Здесь ожидается температура +12…+14.
Такой же будет температура воздуха в Закарпатье.
Погода в Киеве и области
В столичном регионе вторник будет облачным с прояснением.
В Киеве пройдет сухая весенняя погода, по области местами пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха в столице ожидается +11…+13, в Киевской области — от 9 до 14 градусов тепла.
Напомним, что в некоторых регионах Украины на фоне потепления отопительный сезон 2022/2023 могут завершить уже на этой неделе, на месяц раньше обычного. Это сэкономило бы ресурсы для следующей зимы.
С таким предложением выступил председатель Комитета Верховной Рады по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Герус.
Фото: Pixabay