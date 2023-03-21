Прогноз погоди в Україні 21 березня

У низці регіонів України у вівторок дощитиме

Сьогодні, 21 березня, в Україні збережеться весняне тепло як на півночі, так і у центрі та на Закарпатті, температура повітря підніметься до +14. На заході та півночі України дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де в Україні дощитиме

Сьогодні, 21 березня, в Україні очікується хмарна погода, з проясненнями.

Протягом доби очікується невеликий дощ у західних регіонах. Також удень дощитиме місцями у північних та центральних областях.

На усій іншій території України вівторок пройде без опадів.

Вітер і атмосферний тиск

За даними Погоди УНІАН, в Україні 21 березня переважатиме північно-західний вітер. Швидкість вітру коливатиметься від 1,7 до 2,4 м/с.

Атмосферний тиск протягом дня буде знижений, 744-745 міліметрів ртутного стовпчика.

Тепло від півночі до Закарпаття

На усій території України температура повітря перевищуватиме десятиградусну позначку.

Найхолодніше буде в Луганській та Одеській областях. Там стовпчики термометрів покажуть від 9 до 11 тепла.

Найтеплішим вівторок очікується як на півночі (Чернігівська область), так і в центрі (Вінницька та Кіровоградська області). Тут очікується температура +12…+14.

Такою ж буде температура повітря на Закарпатті.

Погода у Києві та області

У столичному регіоні вівторок буде хмарним, з проясненням.

У Києві буде суха весняна погода, по області місцями пройде невеликий дощ.

Температура повітря у столиці очікується +11…+13, в Київській області — від 9 до 14 градусів тепла.

Нагадаємо, що у деяких регіонах України на тлі потепління опалювальний сезон 2022/2023 можуть завершити уже цього тижня, на місяць раніше, ніж зазвичай. Це заощадило б ресурси для наступної зими.

Із такою пропозицією виступив голова Комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства Андрій Герус.

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