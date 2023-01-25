В Украине снова наблюдается дефицит электроэнергии

Холодная погода повлекла за собой дефицит электроэнергии в сети

В Украине снова наблюдается рост потребления электроэнергии. В холодную погоду украинцы используют больше энергии, а покрыть все потребности нынешние мощности не позволяют.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".

Дефицит электроэнергии

В Украине вырос дефицит электроэнергии. Это произошло, как объяснили в Укрэнерго, из-за снижения температуры воздуха, что в свою очередь повлекло за собой рост объемов использованной энергии.

Во всех регионах Украины сейчас действуют лимиты на использование электроэнергии, но только этим лимитным отключением дело может не ограничиться.

"Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", — подчеркнули в компании "Укрэнерго".

Ремонт энергосистемы

Российская артиллерия за прошедшие сутки повредила объекты украинской энергосистемы в прифронтовых районах Юга и Востока Украины.

Там, где военные разрешили, ремонтные бригады уже приступили к возобновлению работы этих объектов.

"Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", — констатировать в компании "Укрэнерго".

Последствия российского террора

В Укрэнерго напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных и 14 дроновых атак по своим объектам.

Также под российским контролем находится целый ряд электростанций.

Это:

Запорожская АЭС;

Запорожская ТЭС;

Луганская ТЭС;

Углегорская ТЭС;

Каховская ГЭС.

А это, пояснили в компании "Укрэнерго", более 10 ГВт основных установленных мощностей, которые до сих пор недоступны украинской энергосистеме.

Кроме того, в оккупированных районах южных областей находятся и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Напомним, что 12 января министр энергетики Украины Герман Галущенко после онлайн-встречи с заместителем государственного секретаря США по энергоресурсам Джеффри Пайеттом сообщил о том, что в 2023 году США передадут Украине небывалую финансовую поддержку для восстановления и восстановления энергетического сектора.

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