В Україні знову спостерігається дефіцит електроенергії

Холодна погода спричинила дефіцит електроенергії в мережі

В Україні знову спостерігається зростання споживання електроенергії. Через холодну погоду українці використовують більше енергії, а покрити усі потреби нинішні потужності не дозволяють.

Про це повідомила пресслужба компанії "Укренерго".

Дефіцит електроенергії

В Україні збільшився дефіцит електроенергії. Це сталося, як пояснили в Укренерго, через зниження температури повітря, що у свою чергу спричинило зростання обсянів використаної енергії.

У всіх регіонах України зараз діють ліміти на використання електроенергії, але тільки цими лімітними відключенням справа може не обмежитися.

"Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", — наголосили в компанії "Укренерго".

Ремонт енергосистеми

Російська артилерія за минулу добу пошкодила об’єкти української енергосистеми у прифронтових районах Півдня та Сходу України.

Там, де військові дозволили, ремонтні бригади уже розпочали відновлення роботи цих об’єктів.

"Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", — констатувати в компанії "Укренерго".

Наслідки російського терору

В Укренерго нагадали, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних та 14 дронових атак по своїх об’єктах.

Також під російським контролем перебуває ціла низка електростанцій.

Це:

Запорізька АЕС;

Запорізька ТЕС;

Луганська ТЕС;

Вуглегірська ТЕС;

Каховська ГЕС.

А це, пояснили в компанії "Укренерго", понад 10 ГВт основних встановлених потужностей, які на цей час досі недоступні українській енергосистемі.

Крім того, у окупованих районах південних областей перебуває і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Нагадаємо, що 12 січня міністр енергетики України Герман Галущенко після онлайн-зустрічі із заступником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Пайєттом повідомив про те, що у 2023 році США передадуть Україні небувалу фінансову підтримку для відновлення та відбудови енергетичного сектору.

Фото: Pixabay