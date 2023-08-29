Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Украину планируют вернуться только 2 млн беженцев: почему это плохо для государства arrow

В Украину планируют вернуться только 2 млн беженцев: почему это плохо для государства

29 августа 2023 17:28
- Мария Кучеренко
Сколько украинских беженцев планирует вернуться из-за границы
Украинские беженцы за границей. Фото: facebook.com/ucctoronto
- Мария Кучеренко

Последние социологические исследования показывают, что в Украину готовы вернуться около 2 млн беженцев, покинувших страну, спасаясь от войны. Однако для нормального экономического восстановления Украине необходимо 5 млн рабочих рук. Поэтому возвращение украинцев домой очень важно для государства.

Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала "Эспрессо".

Читайте также:

Почему Украине важно вернуть беженцев домой

Пендзин объяснил, что Министерство экономики Украины проводило исследование, показавшее, что для нормального экономического восстановления стране нужны еще 5 млн рабочих рук. Чтобы страна функционировала, нужно вернуть обратно выехавших за границу беженцев.

"Среди людей, вынужденно покинувших территорию Украины, более трети возвращаться не планируют вообще. Речь идет о людях, которые уже нашли работу, места для обучения детей и интегрировались в тот социум, в котором сейчас живут. Больше всего их живет в Польше, Чехии и Словакии", — сказал он.

По его словам, домой вернутся в лучшем случае 2 млн украинцев. Главная причина в том, что люди не уверены в условиях безопасности в Украине.

"Более 29% украинцев, которые сейчас проживают в Европе, четко говорят, что будут возвращаться в Украину, как только условия безопасности позволят это сделать. То есть первой, наибольшей проблемой для наших беженцев являются условия безопасности. Еще треть украинцев в Европе не определились, будут ли вообще возвращаться домой. Фактически сейчас мы должны понимать тот факт, что только треть украинцев, покинувших страну из-за войны, готовы вернуться назад", — отметил эксперт.

Напомним, в Министерстве экономики Украины подсчитали, что с февраля прошлого года за границу выехали 6,2 миллиона украинцев.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости 28 августа: продвижение ВСУ, "глаза" ГУР в Крыму, самоубийство полковника СБУ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз