Сколько украинских беженцев планирует вернуться из-за границы

Украинские беженцы за границей. Фото: facebook.com/ucctoronto

Последние социологические исследования показывают, что в Украину готовы вернуться около 2 млн беженцев, покинувших страну, спасаясь от войны. Однако для нормального экономического восстановления Украине необходимо 5 млн рабочих рук. Поэтому возвращение украинцев домой очень важно для государства.

Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала "Эспрессо".

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Пендзин объяснил, что Министерство экономики Украины проводило исследование, показавшее, что для нормального экономического восстановления стране нужны еще 5 млн рабочих рук. Чтобы страна функционировала, нужно вернуть обратно выехавших за границу беженцев.

"Среди людей, вынужденно покинувших территорию Украины, более трети возвращаться не планируют вообще. Речь идет о людях, которые уже нашли работу, места для обучения детей и интегрировались в тот социум, в котором сейчас живут. Больше всего их живет в Польше, Чехии и Словакии", — сказал он.

По его словам, домой вернутся в лучшем случае 2 млн украинцев. Главная причина в том, что люди не уверены в условиях безопасности в Украине.

"Более 29% украинцев, которые сейчас проживают в Европе, четко говорят, что будут возвращаться в Украину, как только условия безопасности позволят это сделать. То есть первой, наибольшей проблемой для наших беженцев являются условия безопасности. Еще треть украинцев в Европе не определились, будут ли вообще возвращаться домой. Фактически сейчас мы должны понимать тот факт, что только треть украинцев, покинувших страну из-за войны, готовы вернуться назад", — отметил эксперт.

Напомним, в Министерстве экономики Украины подсчитали, что с февраля прошлого года за границу выехали 6,2 миллиона украинцев.