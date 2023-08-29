Скільки українських біженців планує повернутись з-за кордону

Українські біженці за кордоном. Фото: facebook.com/ucctoronto

Останні соціологічні дослідження показують, що в Україну готові повернутися близько 2 млн біженців, які покинули країну, рятуючись від війни. Проте для нормального економічного відновлення Україні потрібно 5 млн робочих рук. Тому повернення українців додому дуже важливе для держави.

Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Пендзин пояснив, що Міністерство економіки України проводило дослідження, яке показало, що для нормального економічного відновлення країні потрібні ще 5 млн робочих рук. Щоб країна функціонувала, потрібно повернути назад біженців, які виїхали за кордон, рятуючись від війни.

"Серед людей, які вимушено покинули територію України, понад третини повертатись не планують взагалі. Йдеться про людей, які вже знайшли роботу, місця для навчання дітей та інтегрувалися в той соціум, в якому зараз живуть. Найбільша частина цих людей перебуває в Польщі, Чехії та Словаччині", — сказав він.

За його словами, додому повернеться в кращому випадку 2 млн українців. Головна причина в тому, що люди не впевнені в безпекових умовах в Україні.

"Понад 29% українців, які зараз проживають в Європі, чітко говорять, що будуть повертатись в Україну, як тільки безпекові умови дозволять це зробити. Тобто першою найбільшою проблемою для наших біженців є безпекові умови. Ще третина українців в Європі не визначилися, чи будуть повертатись додому. Фактично зараз ми маємо розуміти той факт, що лише третина українців, які покинули країну через війну, готові повернутись назад", — зазначив експерт.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України підрахували, що з лютого минулого року за кордон виїхало 6,2 мільйона українців.