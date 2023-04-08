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В Украину вернули еще более 30 депортированных россией детей

8 апреля 2023 16:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Николай Кулеба
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Украину удалось вернуть еще 31 ребенка, которых россия незаконно депортировала на свою территорию. Скоро они прибудут в Киев.

Об этом сообщил исполнительный директор БО "Save Ukraine" Николай Кулеба.

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Дети на пути домой

Кулеба проинформировал, что сеть спасения "Save Ukraine" вернула уже 64 ребенка, депортированных россией из Харьковщины и Херсонщины.

На пути домой сейчас находится 31 украинский ребенок, из которых 24 – находились в оздоровительных лагерях Евпатории, 7 – в Воронеже, Ростове и Белгородской области.

Возвращение депортированных детей стали массовыми

Он и заметил, что с каждой миссией количество часов допросов в ФСБ, испытаний, через которые проходят семьи, чтобы вернуть своих детей, увеличивается.

Кроме того, по словам Николая Кулебы, после того, как возвращение украинских детей стали массовыми, после проведения ряда спасательных миссий и особенно после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина и Марии Львово-Беловой, россияне переполошились.

"Они поняли, что каждый возвращающийся ребенок – это безоговорочное доказательство их преступлений", – отметил он.

Какая доля украинских детей оказалась в рф или в оккупации

По словам Кулебы, почти 20% детского населения, после 2014 года оказались на территории россии или на временно оккупированных территориях Украины.

"По моим подсчетам 60% детей с начала полномасштабной агрессии вынуждены были переместиться из своих домов. Это более половины детей, которые были вынуждены бежать от войны. 20% детей, с 2014 года проживающих под властью оккупантов или в россии, или временно оккупированных территориях еще около 30% детей проживают в других странах, которые вынуждены были бежать от войны в другие страны", — добавил он.

Напомним, 5 апреля стало известно, что в Украину повернули ребенка, которого депортировали в РФ. Мальчик был вывезен с временно оккупированной территории Херсонской области.

Также сообщалось, что почти пятьдесят стран подписали совместное заявление о незаконной принудительной депортации украинских детей в россию.

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