В Україну повернули ще понад 30 депортованих росією дітей

Микола Кулеба

В Україну вдалося повернути ще 31 дитину, яку росія незаконно депортувала на свою територію. Скоро вони прибудуть в Київ.

Про це повідомив виконавчий директор БО "Save Ukraine" Микола Кулеба.

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Діти на шляху додому

Кулеба поінформував, що мережа порятунку "Save Ukraine" повернула вже 64 дитини, які були депортовані росією з Харківщини та Херсонщини.

На шляху додому зараз перебуває 31 українська дитина, з яких 24 – знаходилися в оздоровчих таборах Євпаторії, 7 – у Воронежі, Ростові та у Бєлгородській області.

Повернення депортованих дітей стали масовими

Він і зауважив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується.

Крім того, за словами Миколи Кулеби, після того, як повернення українських дітей стали масовими, після проведення низки рятувальних місій й особливо після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та Марії Львової-Бєлової, росіяни сполошилися.

"Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається, – це беззаперечний доказ їхніх злочинів", – зазначив він.

Яка частка українських дітей опинилася у рф або в окупації

За словами Кулеби, майже 20% дитячого населення, після 2014 року опинилися на території росії або на тимчасово України.

"За моїми підрахунками 60% дітей з початку повномасштабної агресії змушені були переміститися зі своїх домівок. Це більш як половина дітей, які були змушені тікати від війни. 20% дітей, які з 2014 року проживають під владою окупантів чи в росії, чи на тимчасово окупованих територіях, ще близько 30% дітей проживають в інших країнах, які змушені були тікати від війни в інші країни", — додав він.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що в Україну повернули дитину, яку депортували до рф. Хлопчика вивезли з тимчасово окупованої території Херсонської області.

Також повідомлялося, що майже п'ятдесят країн підписали спільну заяву щодо незаконної примусової депортації українських дітей до росії.