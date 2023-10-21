Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Украину удалось вернуть еще четверых детей, которых похитила РФ — щемящие кадры и история arrow

В Украину удалось вернуть еще четверых детей, которых похитила РФ — щемящие кадры и история

21 октября 2023 13:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украину удалось вернуть еще четверых детей, которых похитила РФ — щемящие кадры и история
Дети, которых удалось вернуть в Украину. Фото: Андрей Ермак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В рамках реализации проекта "Bring Kids Back UA", инициированного Владимиром Зеленским, в Украину удалось вернуть еще трое детей и одного подростка, незаконно похищенного государством-террористом Россией. Это 17-летняя девушка и три мальчика — шести, трех и девяти лет.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак и омбудсман Дмитрий Лубинец .

Читайте также:

Возвращение украинских детей

"Работа по возвращению детей на Родину будет продолжаться, поэтому в который раз искренне благодарю всех, кто помогает это делать. Это необходимо государству, это нужно для нашего будущего", — написал Лубинец.

 

По словам Ермака, сейчас дети находятся дома вместе со своими родными.

Истории детей

Как рассказывает Ермак, один из похищенных мальчиков не видел свою маму с начала полномасштабного вторжения. Известно, что семья проживала на Херсонщине, а с начала войны женщина-военнослужащая пошла защищать Украину. Ее несовершеннолетний сын остался дома с бабушкой и дедушкой.

После того, как РФ оккупировала часть области, мать не могла эвакуировать сына, потому что попала в плен. Впоследствии женщину удалось освободить, она начала разыскивать своего сына, которого уже вернули домой.

Как известно еще об одном мальчике, он имел врожденные проблемы со здоровьем. До войны находился в медицинском заведении Херсонской области, где его готовили к операции в Охматдите.

Из-за вторжения РФ родителям ребенка пришлось эвакуироваться, а мальчик попал в оккупацию. Вместе с другими детьми его принудительно вывезли в Крым. Сейчас ребенок тоже находится со своими родными.

Третий мальчик оказался в Брянской области, его россияне оставили в детском доме. Бабушка ребенка не оставляла поиски, сейчас внук уже рядом с ним.

"Таких историй очень много. Россия цинично похищает детей, проводит принудительную русификацию, скрывает факты усыновления россиянами. Наша задача от Владимира Зеленского вернуть домой всех", — пишет Ермак.

Сколько похищенных детей вернули в Украину
Дети, которых удалось вернуть в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец\Telegram
Сколько похищенных детей вернули в Украину
Дети, которых удалось вернуть в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец\Telegram
Сколько похищенных детей вернули в Украину
Дети, которых удалось вернуть в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец\Telegram

Напомним, следственная комиссия ООН зафиксировала новые доказательства военных преступлений России в Украине. Речь идет о пытках, изнасилованиях и депортации украинских детей.

Добавим, что недавно Украина вернула еще одного ребенка в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA. Такой план инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, проект предусматривает возвращение украинских детей, депортированных Россией.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме