В Україну вдалося повернути ще четверо дітей, яких викрала РФ — щемливі кадри та історія

Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Андрій Єрмак\Telegram

В межах реалізації проєкту "Bring Kids Back UA", ініційованого Володимиром Зеленським, в Україну вдалося повернути ще троє дітей та одного підлітка, яких незаконно викрала держава-терорист Росія. Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків — шести, трьох та дев’яти років.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак та омбудсман Дмитро Лубінець.

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Повернення українських дітей

"Робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі, тому вкотре щиро дякую всім, хто допомагає це робити. Це необхідно державі, це потрібно для нашого майбутнього", — написав Лубінець.

Наразі, за словами Єрмака, діти перебувають вдома разом зі своїми рідними.

Історії дітей

Як розповідає Єрмак, один з викрадених хлопчиків не бачив свою матір від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що родина проживала на Херсонщині, а відколи почалася війна, то жінка-військовослужбовиця пішла захищати Україну. Її неповнолітній син залишився вдома з бабусею і дідусем.

Після того, як РФ окупувала частину області, мати не могла евакуювати сина, адже потрапила в полон. Згодом жінку вдалося звільнити, вона почала розшукувати свого сина, якого вже повернули додому.

Як відомо про ще одного хлопчика, він мав вроджені проблеми зі здоров’ям. До війни перебував у медичному закладі на Херсонщині, де його готували до операції в Охматдиті.

Через вторгнення РФ батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму. Зараз дитина також знаходиться зі своїми рідними.

Третій хлопчик опинився у Брянський області, його росіяни залишили у дитячому будинку. Бабуся дитини не полишала пошуки, зараз внук вже поряд з нею.

"Таких історій дуже багато. росія цинічно викрадає дітей, проводить примусову русифікацію, приховує факти всиновлення росіянами. Наше завдання від Володимира Зеленського — повернути додому всіх", — пише Єрмак.

Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Дмитро Лубінець\Telegram

Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Дмитро Лубінець\Telegram

Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Дмитро Лубінець\Telegram

Нагадаємо, слідча комісія ООН зафіксувала нові докази воєнних злочинів Росії в Україні. Мова йде про катування, зґвалтування та депортацію українських дітей.

Додамо, нещодавно Україна повернула ще одну дитину в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA. Такий план ініціював Президент України Володимир Зеленський, проєкт передбачає повернення українських дітей, яких депортувала Росія.