Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow В Україну вдалося повернути ще четверо дітей, яких викрала РФ — щемливі кадри та історія arrow

В Україну вдалося повернути ще четверо дітей, яких викрала РФ — щемливі кадри та історія

21 жовтня 2023 13:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україну вдалося повернути ще четверо дітей, яких викрала РФ — щемливі кадри та історія
Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Андрій Єрмак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В межах реалізації проєкту "Bring Kids Back UA", ініційованого Володимиром Зеленським, в Україну вдалося повернути ще троє дітей та одного підлітка, яких незаконно викрала держава-терорист Росія. Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків — шести, трьох та дев’яти років.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак та омбудсман Дмитро Лубінець

Читайте також:

Повернення українських дітей 

"Робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі, тому вкотре щиро дякую всім, хто допомагає це робити. Це необхідно державі, це потрібно для нашого майбутнього", — написав Лубінець. 

 

Наразі, за словами Єрмака, діти перебувають вдома разом зі своїми рідними. 

Історії дітей

Як розповідає Єрмак, один з викрадених хлопчиків не бачив свою матір від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що родина проживала на Херсонщині, а відколи почалася війна, то жінка-військовослужбовиця пішла захищати Україну.  Її неповнолітній син залишився вдома з бабусею і дідусем.

Після того, як РФ окупувала частину області, мати не могла евакуювати сина, адже потрапила в полон. Згодом жінку вдалося звільнити, вона почала розшукувати свого сина, якого вже повернули додому. 

Як відомо про ще одного хлопчика, він мав вроджені проблеми зі здоров’ям. До війни перебував у медичному закладі на Херсонщині, де його готували до операції в Охматдиті. 

Через вторгнення РФ батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму. Зараз дитина також знаходиться зі своїми рідними. 

Третій хлопчик опинився у Брянський області, його росіяни залишили у дитячому будинку. Бабуся дитини не полишала пошуки, зараз внук вже поряд з нею. 

"Таких історій дуже багато. росія цинічно викрадає дітей, проводить примусову русифікацію, приховує факти всиновлення росіянами. Наше завдання від Володимира Зеленського — повернути додому всіх", — пише Єрмак. 

Скільки викрадених дітей повернули в Україну
Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Дмитро Лубінець\Telegram
Скільки викрадених дітей повернули в Україну
Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Дмитро Лубінець\Telegram
Скільки викрадених дітей повернули в Україну
Діти, яких вдалося повернути в Україну. Фото: Дмитро Лубінець\Telegram

Нагадаємо, слідча комісія ООН зафіксувала нові докази воєнних злочинів Росії в Україні. Мова йде про катування, зґвалтування та депортацію українських дітей.

Додамо, нещодавно Україна повернула ще одну дитину в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA. Такий план ініціював Президент України Володимир Зеленський, проєкт передбачає повернення українських дітей, яких депортувала Росія. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі