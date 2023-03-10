В Укрэнерго рассказали, какие регионы до сих пор остаются без света
На большинстве украинской территории энергосистема работает в штатном режиме. В Житомире и Харькове, пострадавших от ракетных обстрелов, часть районов до сих пор не подключена к электросистеме.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
-
Премьер Финляндии в Киеве почтила память погибших украинских защитников
-
Братчук прокомментировал судьбу предстоящего туристического сезона в Одессе
-
Некоторым областям нужно подготовиться к урагану: синоптики дали прогноз по областям
-
Верещук возглавила штаб по защите прав ребенка в условиях военного положения
-
Стабилизационные отключения света в Киеве отменили, — ДТЭК
-
Зеленский прибыл на прощание с "Да Винчи" в Михайловский собор
-
Финляндия передает Украине гуманитарную помощь на сумму 29 млн евро
-
Россия передает Ирану захваченные в Украине образцы американского оружия, — CNN
-
СБУ в Одесской области разоблачила мошенников, которые обогащались на родственниках погибших воинов
-
Участники Нацотбора на "Евровидение" не смогли выехать за границу из-за новых правил Минкульта
Ремонт энергосистемы
В Украине идет восстановление пораженной во время вчерашнего и всех предыдущих российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
"Мы ежедневно работаем над восстановлением поврежденного оборудования, а также над восстановлением надежности электроснабжения, что все еще требует много времени и ресурсов", — подчеркнули в Укрэнерго.
Ограничение потребления
В двух областных центрах Украины часть потребителей после обстрела 9 марта продолжает оставаться без электроснабжения.
Речь идет о Житомире и Харькове. Критическая инфраструктура этих городов сейчас в основном работает от автономных источников питания.
Также в двух украинских регионах — Днепропетровской и Запорожской областях — из-за постоянных обстрелов действует режим аварийных отключений.
В другие регионы лимиты потребления не приходились, поскольку отечественная энергосистема покрывает все потребности этих областей в электропотреблении.
Напомним, что вчера, 9 марта, утром враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигались с опозданием, десять из них опаздывали более чем на час.
В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.
Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет. Но удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области , к счастью, обошелся без пострадавших.
Фото: Pixabay