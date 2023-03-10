В Укрэнерго рассказали, какие регионы до сих пор остаются без света

В некоторых районах Житомира и Харькова до сих пор не возобновили электроснабжение

На большинстве украинской территории энергосистема работает в штатном режиме. В Житомире и Харькове, пострадавших от ракетных обстрелов, часть районов до сих пор не подключена к электросистеме.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

Ремонт энергосистемы

В Украине идет восстановление пораженной во время вчерашнего и всех предыдущих российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

"Мы ежедневно работаем над восстановлением поврежденного оборудования, а также над восстановлением надежности электроснабжения, что все еще требует много времени и ресурсов", — подчеркнули в Укрэнерго.

Ограничение потребления

В двух областных центрах Украины часть потребителей после обстрела 9 марта продолжает оставаться без электроснабжения.

Речь идет о Житомире и Харькове. Критическая инфраструктура этих городов сейчас в основном работает от автономных источников питания.

Также в двух украинских регионах — Днепропетровской и Запорожской областях — из-за постоянных обстрелов действует режим аварийных отключений.

В другие регионы лимиты потребления не приходились, поскольку отечественная энергосистема покрывает все потребности этих областей в электропотреблении.

Напомним, что вчера, 9 марта, утром враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигались с опозданием, десять из них опаздывали более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет. Но удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области , к счастью, обошелся без пострадавших.

Фото: Pixabay