​​​​​​​В Укренерго розповіли, які регіони досі залишаються без світла

У деяких районах Житомира і Харкова досі не відновили електропостачання

На більшості української території енергосистема працює у штатному режимі. У Житомирі та Харкові, які постраждали від ракетних обстрілів, частина районів досі не підключена до електросистеми.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Ремонт енергосистеми

В Україні триває відновлення ураженої під час учорашнього та усіх попередніх російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

"Ми щоденно працюємо над відновленням пошкодженого обладнання, а також над відновленням надійності електропостачання, що все ще потребує багато часу та ресурсів", — наголосили в Укренерго.

Обмеження споживання

У двох обласних центрах України частина споживачів після обстрілу 9 березня продовжує залишатися без електропостачання.

Йдеться про Житомир та Харків. Критична інфраструктура цих міст зараз переважно працює від автономних джерел живлення.

Також у двох українських регіонах — Дніпропетровській та Запорізькій областях — через наслідки постійних обстрілів діє режим аварійних відключень.

До інших регіонів ліміти споживання не доводилися, оскільки вітчизняна енергосистема покриває усі потреби цих областей у електроспоживанні.

Нагадаємо, що учора, 9 березня, уранці ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухалися із запізненням, десять із них запізнювалися більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.

Фото: Pixabay