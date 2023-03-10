В Укренерго розповіли, які регіони досі залишаються без світла
На більшості української території енергосистема працює у штатному режимі. У Житомирі та Харкові, які постраждали від ракетних обстрілів, частина районів досі не підключена до електросистеми.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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Ремонт енергосистеми
В Україні триває відновлення ураженої під час учорашнього та усіх попередніх російських обстрілів енергетичної інфраструктури.
"Ми щоденно працюємо над відновленням пошкодженого обладнання, а також над відновленням надійності електропостачання, що все ще потребує багато часу та ресурсів", — наголосили в Укренерго.
Обмеження споживання
У двох обласних центрах України частина споживачів після обстрілу 9 березня продовжує залишатися без електропостачання.
Йдеться про Житомир та Харків. Критична інфраструктура цих міст зараз переважно працює від автономних джерел живлення.
Також у двох українських регіонах — Дніпропетровській та Запорізькій областях — через наслідки постійних обстрілів діє режим аварійних відключень.
До інших регіонів ліміти споживання не доводилися, оскільки вітчизняна енергосистема покриває усі потреби цих областей у електроспоживанні.
Нагадаємо, що учора, 9 березня, уранці ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухалися із запізненням, десять із них запізнювалися більш ніж на годину.
У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.
Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.
Фото: Pixabay