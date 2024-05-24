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В Укрэнерго рассказали, в какие часы завтра возможно отключение света

24 мая 2024 00:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Укрэнерго рассказали, в какие часы завтра возможно отключение света
Отключение электроэнергии. Фото иллюстративное: Freepik
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В пятницу, 24 мая, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00.00 до 24.00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Об этом сообщает " Укрэнерго " в Telegram в четверг, 24 мая.

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Причиной возможных отключений в энергосистеме стала дождливая погода и плотная облачность, мешающая солнечным электростанциям работать на полную мощность. В результате в дневное время ожидается дефицит электроэнергии.

Отключения могут произойти при превышении установленных лимитов потребления, которые каждый вечер определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для каждого облэнерго.

Чтобы узнать конкретное время отключения в вашем регионе, следует обращаться в кабинет потребителя, официальные сайты облэнерго или их страницы в соцсетях.

В Укрэнерго рассказали, в какие часы завтра возможно отключение света - фото 1
Сообщение Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Ранее украинцев предупредили об ухудшении качества мобильной связи и интернета при отключении электроэнергии.

Также мы писали, что в Минэнерго готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине.

электроэнергия
Украина
электроснабжение
Укрэнерго
война в Украине
отключения света

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