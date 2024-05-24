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В Укренерго розповіли, в які години завтра можливе відключення світла

24 травня 2024 00:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Укренерго розповіли, в які години завтра можливе відключення світла
Відключення електроенергії. Фото ілюстративне : Freepik
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В п'ятницю, 24 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram в четвер, 24 травня. 

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Причиною можливих відключень в енергосистемі стала дощова погода та щільна хмарність, які заважають сонячним електростанціям працювати на повну потужність. Внаслідок цього в денний час очікується дефіцит електроенергії.

Відключення можуть статися при перевищенні встановлених лімітів споживання, які щовечора визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для кожного обленерго.

Щоб дізнатись конкретний час відключення у вашому регіоні, слід звертатися до кабінету споживача, офіційних сайтів обленерго або їхніх сторінок у соцмережах.

В Укренерго розповіли, в які години завтра можливе відключення світла - фото 1
Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Раніше українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень електроенергії. 

Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні. 

електроенергія
Україна
електропостачання
Укренерго
війна в Україні
відключення світла

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