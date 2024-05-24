В Укренерго розповіли, в які години завтра можливе відключення світла
В п'ятницю, 24 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram в четвер, 24 травня.
Відключення електроенергії в Україні
Причиною можливих відключень в енергосистемі стала дощова погода та щільна хмарність, які заважають сонячним електростанціям працювати на повну потужність. Внаслідок цього в денний час очікується дефіцит електроенергії.
Відключення можуть статися при перевищенні встановлених лімітів споживання, які щовечора визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для кожного обленерго.
Щоб дізнатись конкретний час відключення у вашому регіоні, слід звертатися до кабінету споживача, офіційних сайтів обленерго або їхніх сторінок у соцмережах.
Раніше українців попередили про погіршення якості мобільного зв'язку та інтернету під час відключень електроенергії.
Також ми писали, що у Міненерго готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні.
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