В Укрэнерго рассказали, в каких областях возможно отключение света

Энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой

В энергосистеме Украины электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. Однако есть области, в которых возможно отключение света из-за повреждений сетей в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В каких областях возможно отключение

"Из-за значительных повреждений нанесенных россиянами сетей сохраняются сетевые ограничения в Житомирской, Киевской областях и в г. Киеве. Сейчас в этих регионах применяются ограничения потребления", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в других регионах ограничений в сетях, приводящих к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приходились. Энергосистема работает стабильно, синхронно с Европой.

Напомним, 15 марта Украина и Энергетическое Сообщество заключили Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает сотрудничество в подготовке судебных исков в национальных и международных судах, трибуналах против российской федерации для получения выплаты справедливой компенсации за ущерб, нанесенный украинской энергетической инфраструктуре.

Также недавно мы писали, как Украина будет отстраивать свою энергетику после войны. Чтобы энергетический сектор Украины в будущем был устойчивым и успешным, нужно стратегическое планирование и изменение политики, считают эксперты.