В Укренерго розповіли, в яких областях можливе відключення світла
В енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Однак є області, в яких можливе відключення світла через пошкодження мереж внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
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В яких областях можливе відключення
"Через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що в інших регіонах обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились. Енергосистема працює стабільно, синхронно з Європою.
Нагадаємо, 15 березня Україна та Енергетичне Співтовариство уклали Меморандум про співпрацю, який передбачає співпрацю у підготовці судових позовів в національних і міжнародних судах, трибуналах проти російської федерації для отримання виплати справедливої компенсації за збитки, завдані українській енергетичній інфраструктурі.
Також нещодавно ми писали, як Україна відбудовуватиме свою енергетику після війни. Щоб енергетичний сектор України в майбутньому був стійким та успішним, потрібне стратегічне планування та зміна політики, вважають експерти.