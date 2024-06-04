В Украине 4 июня фиксируют рост дефицита электроэнергии

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине во вторник, 4 июня, фиксируют значительный рост дефицита электроэнергии. Так, графики отключений действуют с 00:00 до 24:00 во всех областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Ситуация в энергосистеме 4 июня

"Сегодня дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера. Причины — рост уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачность, препятствующая работе солнечных электростанций, а также уменьшение объема импорта электроэнергии из стран Европы", — говорится в сообщении.

Так, лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. При превышении облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

В Укрэнерго уточнили, что информацию о времени применения отключений в вашем регионе можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

"Главная причина применения мер ограничения — последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям", — пояснили в компании.

Из-за значительных повреждений электростанции не могут производить столько же света, как это было раньше. А для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы.

Однако из-за масштабности повреждений этого не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому в Укрэнерго вынуждены применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Скриншот поста Укрэнерго

Скриншот поста Укрэнерго

Скриншот поста Укрэнерго

Ранее Укрэнерго предупреждало украинцев о графиках отключений во вторник, 4 июня. Это обусловлено существенным дефицитом в энергосистеме.

Также мы писали, что самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.

Кроме того, нардеп Сергей Нагорняк сообщил о возможных отключениях света по 10 часов зимой этого года.