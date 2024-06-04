В Україні 4 червня фіксують зростання дефіциту електроенергії

В Укренерго заявили про зростання дефіциту електроенергії сьогодні — деталі
В Україні у вівторок, 4 червня, фіксують значне зростання дефіциту електроенергії. Так, графіки відключень діють з 00:00 до 24:00 у всіх областях.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Ситуація в енергосистемі 4 червня
"Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причини — зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи", — йдеться у повідомленні.
Так, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні — обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
В Укренерго уточнили, що інформацію про час застосування відключень у вашому регіоні можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
"Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях", — пояснили в компанії.
Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж світла, як це було раніше. А для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.
Однак через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому в Укренерго вимушені застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.
Раніше Укренерго попереджало українців про графіки відключень у вівторок, 4 червня. Це обумовлено значним дефіцитом в енергосистемі.
Також ми писали, що найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.
Крім того, нардеп Сергій Нагорняк повідомив про можливі відключення світла по 10 годин взимку цього року.
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