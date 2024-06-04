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В Укренерго заявили про зростання дефіциту електроенергії сьогодні — деталі

4 червня 2024 11:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні 4 червня фіксують зростання дефіциту електроенергії
Аварійна бригада. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у вівторок, 4 червня, фіксують значне зростання дефіциту електроенергії. Так, графіки відключень діють з 00:00 до 24:00 у всіх областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Ситуація в енергосистемі 4 червня

"Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причини — зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи", — йдеться у повідомленні.

Так, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні — обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. 

В Укренерго уточнили, що інформацію про час застосування відключень у вашому регіоні можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях", — пояснили в компанії.

Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж світла, як це було раніше. А для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Однак через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому в Укренерго вимушені застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

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Скриншот допису Укренерго
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Скриншот допису Укренерго
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Скриншот допису Укренерго

Раніше Укренерго попереджало українців про графіки відключень у вівторок, 4 червня. Це обумовлено значним дефіцитом в енергосистемі.

Також ми писали, що найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

Крім того, нардеп Сергій Нагорняк повідомив про можливі відключення світла по 10 годин взимку цього року.

відключення світла
електроенергія
війна в Україні
енергосистема
Укренерго

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