В Україні 4 червня фіксують зростання дефіциту електроенергії

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у вівторок, 4 червня, фіксують значне зростання дефіциту електроенергії. Так, графіки відключень діють з 00:00 до 24:00 у всіх областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі 4 червня

"Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причини — зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи", — йдеться у повідомленні.

Так, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. При перевищенні — обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

В Укренерго уточнили, що інформацію про час застосування відключень у вашому регіоні можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Головна причина застосування заходів обмеження — наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях", — пояснили в компанії.

Через значні пошкодження електростанції не можуть виробляти стільки ж світла, як це було раніше. А для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Однак через масштабність пошкоджень цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому в Укренерго вимушені застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Скриншот допису Укренерго

Скриншот допису Укренерго

Скриншот допису Укренерго

Раніше Укренерго попереджало українців про графіки відключень у вівторок, 4 червня. Це обумовлено значним дефіцитом в енергосистемі.

Також ми писали, що найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

Крім того, нардеп Сергій Нагорняк повідомив про можливі відключення світла по 10 годин взимку цього року.