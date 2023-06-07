В Укрэнерго призвали украинцев экономить свет в пиковые часы
В Украине идет ремонт на некоторых энергоблоках ТЭС и АЭС. Потому украинских потребителей попросили экономить электроэнергию в пиковые часы.
Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.
Ситуация в энергосистеме
Несмотря на уничтоженную россиянами Каховскую ГЭС, генерации электроэнергии в Украине достаточно для покрытия всех имеющихся потребностей.
Вместе с тем, в Укрэнерго призвали потребителей экономить свет в часы пик в течение суток.
"Из-за продолжительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, производящих электроэнергию", — так объяснили в государственной энергетической компании свою просьбу.
Реакция на подрыв Каховской ГЭС
Укрэнерго вместе с Укргидроэнерго пытаются сбалансировать отечественную энергосистему, учитывая уничтожение Каховской гидроэлектростанции.
В частности, был изменен режим работы всех других ГЭС на Днепре, чтобы минимизировать объем поступающей воды в бывшее Каховское водохранилище.
Экспорт электроэнергии
В Укрэнерго заявили, что продолжается экспорт электроэнергии в две страны Евросоюза:
- в Польшу — с 10 до 15 часов;
- в Словакию — с 16 до 19 часов.
Вместе с тем в пиковые часы Украина не экспортирует электроэнергию.
Напомним, ранее в Укрэнерго заявили, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на стабильную работу энергосистемы.