В Укренерго закликали українців економити світло у пікові години

Знищена росіянами Каховська ГЕС, яка була частиною енергосистеми України. Фото: Facebook-сторінка журналіста Костянтина Риженка

В Україні триває ремонт на деяких енергоблоках ТЕС та АЕС. Тому українських споживачів попросили економити електроенергію у пікові години.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Ситуація в енергосистемі

Попри знищену росіянами Каховську ГЕС, генерація електроенергії в Україні достатній для покриття усіх наявних потреб.

Разом з тим, в Укренерго закликали споживачів економити світло у години пік протягом доби.

"Через тривалі ремонти на багатьох енергоблоках ТЕС, а також деяких АЕС, в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію", — так пояснили у державній енергетичній компанії своє прохання.

Реакція на підрив Каховської ГЕС

Укренерго разом із Укргідроенерго намагаються збалансувати вітчизняну енергосистему, враховуючи знищення Каховської гідроелектростанції.

Зокрема, було змінено режим роботи усіх інших ГЕС на Дніпрі, щоб мінімізувати обсяг води, яка надходить у колишнє Каховське водосховище.

Експорт електроенергії

В Укренерго заявили, що продовжується експорт електроенергії у дві країни Євросоюзу:

в Польщу — з 10 до 15 години;

в Словаччину — з 16 до 19 години.

Разом з тим, у пікові години Україна не експортує електроенергію.

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили, що підрив Каховської ГЕС не вплинув на стабільну роботу енергосистеми.