В Укрзализныце скоро появится еще одна удобная услуга: подробности

Железнодорожный вокзал. Иллюстративное фото: Укрзализныця

Компания "Укрзализныця" решила улучшить для своих клиентов уровень сервиса по подключению к электросетям перевозчика. Тестирование проходит функционал "Кабинета заявителя" для того, чтобы потребители присоединились к электрическим сетям.

Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци.

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Как это будет работать

Регистрацию быстро можно пройти в онлайн-кабинете, загрузить документы, где они автоматически поступят в Укрзализныцю. Проверять и предоставлять технические условия и проект присоединения могут до 10 дней.

В свою очередь невозможно будет недобросовестно повлиять на процесс.

Как было раньше

"А раньше, чтобы получить услугу присоединения к электрической сети УЗ, нужно было приносить письменное заявление, ждать получения технических условий, и в этом процессе были не исключены затягивание времени и злоупотребления", — говорится в сообщении.

Что говорят в компании

В то же время, директор департамента электрификации и электроснабжения АО "Укрзализныця" Алексей Статник отметил, что этот шаг является началом глобального реформирования сервиса Укрзализныци именно как оператора системы распределения.

"В ближайших планах — создание личного кабинета потребителя электрической энергии с возможностью удобной оплаты услуг и ряда других современных инструментов. В перспективе мы выйдем на самый высокий уровень предоставления сервиса", — подчеркнул он.

Напомним, в компании "Укрзализныця" решили перевести все групповые заказы в онлайн-формат. Речь идет о сборе заявок на поездки групп от 10 человек.