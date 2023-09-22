В Укрзалізниці незабаром з'явиться ще одна зручна послуга: подробиці

Залізничний вокзал. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Компанія "Укрзалізниця" вирішила покращити для своїх клієнтів рівень сервісу щодо приєднання до електромереж перевізника. Наразі тестування проходить функціонал "Кабінету заявника" для того, аби споживачі приєдналися до електричних мереж.

Про це пише пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

Як це працюватиме

Реєстрацію швидко можна пройти в онлайн-кабінеті, завантажити документи, де вони автоматично надійдуть до Укрзалізниці. Перевіряти та надавати технічні умови і проєкт приєднання можуть до 10 днів.

Своєю чергою неможливо буде недобросовісно вплинути на процес.

Як було раніше

"А раніше, щоб отримати послугу приєднання до електричної мережі УЗ, треба було приносити письмову заяву, чекати отримання технічних умов, і в цьому процесі були не виключені затягування часу та зловживання", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у компанії

Водночас директор департаменту електрифікації та електропостачання АТ "Укрзалізниця" Олексій Статник зауважив, що цей крок є початком глобального реформування сервісу Укрзалізниці саме як оператора системи розподілу.

"У найближчих планах — створення особистого кабінету споживача електричної енергії з можливістю зручної оплати послуг та низки інших сучасних інструментів. У перспективі ми вийдемо на найвищий рівень надання сервісу", — підкреслив він.

Нагадаємо, в компанії "Укрзалізниця" вирішили перевести всі групові замовлення в онлайн-формат. Йдеться про збір заявок на поїздки груп від 10 осіб.