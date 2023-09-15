Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow В Умани началось празднование Рош ха-Шана: в город прибыли десятки тысяч паломников arrow

В Умани началось празднование Рош ха-Шана: в город прибыли десятки тысяч паломников

15 сентября 2023 12:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Умани началось празднование Рош ха-Шана: в город прибыли десятки тысяч паломников
Хасиды, приехавшие на празднование еврейского Нового года в Умани. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Умань продолжают прибывать тысячи хасидов-паломников. Уже вечером они приступят к празднованию еврейского Нового года — Рош ха-Шана.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Праздник Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — это еврейский Новый год, который является самым важным для людей, исповедующих иудаизм. Именно с него начинается отсчет дней нового еврейского года.

Стоит отметить, что у праздника нет четкой даты и каждый год приходится на разные дни. В этом году евреи начинают празднование вечером 15 сентября и завершают вечером 17 сентября. То есть торжественные мероприятия продолжаются два дня подряд.

Каждый год хасиды-паломники приезжают в Умань, где на могиле цадика Нахмана и в помещениях синагог города проводят культовые мероприятия.

Ситуация в Умани сейчас

По данным МВД, по состоянию на 08:00 15 сентября в город прибыло 32 тысячи 332 паломников-хасидов. За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 тысяч 88 паломников.

Рош га-Шана в Умани
Паломники-хасиды в Украине. Фото: Национальная полиция
Рош га-Шана в Умани
Паломники-хасиды в Украине. Фото: Национальная полиция

По словам представителей еврейского общества в Украине, паломничество хасидов в Умани проходит спокойно.

Рош га-Шана
Празднование еврейского нового года в Умани. Фото: скриншот

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, вместе с хасидами-паломниками прибыли и израильские полицейские, которые вместе с нашими правоохранителями будут нести службу.

Сейчас в городе Умань действуют определенные ограничения. В частности, в микрорайоне паломничества запрещена продажа алкогольных напитков.

Начало празднования

Уже в полдень в Умани более 10 000 брацлавских хасидов приняли участие в массовой молитве — Тикун а-Клали. В настоящее время ее читают по всему миру.

Напомним, в Умань съезжаются тысячи хасидов-паломников, чтобы встретить иудейский Новый год — праздник Рош ха-Шана. Несмотря на вторжение РФ и призывы украинских властей воздержаться от поездок, по некоторым оценкам, в 2023 году ожидалось, что в Умань приедет около 30 тысяч хасидов. И всем им нужно где-то жить. Город, хоть и довольно большой — более 80 тысяч, но такого потока паломников местные гостиницы просто не выдерживают и ценники за номер иногда взлетают к небесам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз