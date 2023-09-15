В Умані почалося святкування Рош га-Шана: у місто прибули десятки тисяч паломників

Хасиди, які приїхали на святкування єврейського Нового року в Умані. Фото: Національна поліція

До міста Умань продовжують прибувати тисячі хасидів-паломників. Уже ввечері вони розпочнуть святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Свято Рош га-Шана

Рош га-Шана — це єврейський Новий рік, який є найважливішим для тих людей, котрі сповідують іудаїзм. Саме з нього розпочинається відлік днів нового єврейського року.

Варто зазначити, що свято не має чіткої дати й щороку припадає на різні дні. Цьогоріч євреї розпочинають святкування ввечері 15 вересня й завершують ввечері 17 вересня. Тобто урочисті заходи тривають два дні поспіль.

Щороку хасиди-паломники приїжджають до Умані, де на могилі цадика Нахмана та у приміщеннях синагог міста проводять культові заходи.

Ситуація в Умані зараз

За даними МВС, станом на 08:00 15 вересня до міста прибуло 32 тисячі 332 паломників-хасидів. За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 тисяч 88 паломників.

Паломники-хасиди в Україні. Фото: Національна поліція

Паломники-хасиди в Україні. Фото: Національна поліція

За словами представників єврейської громади в Україні, паломництво хасидів в Умані проходить спокійно.

Святкування єврейського Нового року в Умані. Фото: скриншот

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, разом з хасидами-паломниками прибули й ізраїльські поліцейські, які разом з нашими правоохоронцями нестимуть варту.

Наразі у місті Умань діють певні обмеження. Зокрема, у мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв.

Початок святкування

Вже опівдні в Умані понад 10 000 брацлавських хасидів прийняли участь у масовій молитві — Тікун а-Клалі. У цей час її читають по усьому світі.

Нагадаємо, до Умані з'їжджаються тисячі хасидів-паломників, щоб зустріти іудейський Новий рік — свято Рош га-Шана. Попри вторгнення РФ та заклики української влади утриматися від поїздок, за деякими оцінками у 2023 році очікувалось, що до Умані приїде близько 30 тисяч хасидів. І всім їм треба десь жити. Місто, хоч і досить велике — понад 80 тисяч, але такого потоку паломників місцеві готелі просто не витримують і цінники за номер іноді злітають до небес.