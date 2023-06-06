В правительстве выделили 120 млн грн на питьевую воду для жителей Николаева
На заседании правительства было принято решение выделить 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для обеспечения жителей Николаева питьевой водой. Такой шаг позволит повысить показатели качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
По его словам, вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы.
"Проект позволит достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город" , — подчеркнул он.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма.
Напомним, подрыв Каховской ГЭС вызвал серьезную экологическую катастрофу. В воду Днепра попало 150 тонн машинной смазки, еще 300 тонн могут запачкать реку в ближайшее время.