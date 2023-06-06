В правительстве выделили 120 млн грн на питьевую воду для жителей Николаева

Денис Шмигаль. Фото: Facebook премьер-министра

На заседании правительства было принято решение выделить 120 млн грн Госагенству водных ресурсов для обеспечения жителей Николаева питьевой водой. Такой шаг позволит повысить показатели качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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По его словам, вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы.

"Проект позволит достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город" , — подчеркнул он.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма.

Напомним, подрыв Каховской ГЭС вызвал серьезную экологическую катастрофу. В воду Днепра попало 150 тонн машинной смазки, еще 300 тонн могут запачкать реку в ближайшее время.