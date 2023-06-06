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В уряді виділили 120 млн грн на питну воду для жителів Миколаєва

6 червня 2023 13:44
- Каріна Бовсуновська
В уряді виділили 120 млн грн на питну воду для жителів Миколаєва
Денис Шмигаль. Фото: Facebook прем'єр-міністра
- Каріна Бовсуновська

На засіданні Уряду було прийнято рішення виділити 120 млн грн Держагенству водних ресурсів для забезпечення мешканців Миколаєва питною водою. Такий крок дозволить підвищити показники якості питної води та повернути її подачу в місто.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, вода подаватиметься руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи.

"Проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто", — наголосив він.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що підрив Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму. 

Нагадаємо, підрив Каховської ГЕС спричинив серйозну екологічну катастрофу. У води Дніпра потрапило 150 тонн машинного мастила, ще 300 тонн можуть забруднити річку найближчим часом.

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