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"Вас душить надо": белорус в Таиланде устроил разнос россиянкам

11 июля 2023 12:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Вас душить надо": белорус в Таиланде устроил разнос россиянкам
Улицы в Таиланде. Фото: роСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Таиланде произошел скандал между белорусом и россиянками. Мужчина обрушил на двух женщин обвинения в том, что они бездействуют в свете военных преступлений РФ против Украины.

Соответствующее видео размещено в соцсетях.

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Что стало причиной конфликта — неизвестно. Вероятно жещині заявили мужчине, что он тоже россиянин. Но по словам белоруса, его страна не стоит на стороне России.

"Мы не русские, мы белорусы, поэтому мы х** ложили на вас, русских! Вы твари конченые все вместе с Путиным вашим! Весь ваш народ молчит с 2022 года", — кричал он в лицо россиянкам.

В ответ на слова разъяренного мужчины, женщины сказали, что вызовут полицию.

Внимание, видео 18+. Присутствует ненормативная лексика

Напомним, что украинского ветерана высадили из самолета, когда он летел рейсом из Тель-Авива в Варшаву. Из-за своего протеза защитник Украины не мог сидеть на своем месте и потому стоял на костылях.

Также мы сообщали, что в поселке Новоселки Фастовского района Киевской области избили военного парамедика Альбину Литвин, которая сделала замечания по поводу российской музыки. Инцидент произошел в понедельник, 3 июля.

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